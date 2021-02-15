Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'a 'açım' demişti, Valiliğe çağrılınca caydı /15 Şubat 2021 14:43

Erdoğan'a 'açım' demişti, Valiliğe çağrılınca caydı

Elazığ'da AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "açım" diye seslenip yardım isteyen Bedriye Fırat, Elazığ Valisi'nin makamına davet edildi. Fırat buradaki konuşmasında "Allah cumhurbaşkanımızdan razı olsun, aç değilim açıkta değilim. O bizim başımızın tacı. Allah benim ömründen alsın onunkine versin" dedi.

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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir cenaze töreni için geldiği Elazığ'ın Harput ilçesinde, kendisine "açım ben açım" diye seslenen Bedriye Fırat (59) için Elazığ Valiliği devreye girdi.

Sosyal medyada da geniş yankı bulan görüntüler sonrası Elazığ Valisi Erkaya Yırık, Bedriye Fırat'ın aralarında bulunduğu 3 kadını Valilik makamında ağırladı.

Burada kameralar önünde konuşan Fırat, Erdoğan'a seslenişinden farklı şekilde ifadeler kullanıp "aç ve açıkta olmadığını" söyledi.

Bedriye Fırat, "Harput'a cumhurbaşkanım gelmişti ve acımız vardı. Hocamız ölmüştü, biz de onun mezarlığına gitmiştik. Cumhurbaşkanımız yanıma geldi. Oğlumun işi yoktu ben de iş talebinde bulundum. Benim bir ihtiyacım yok, kocam emekli, çok şükür evim de var. Oğlumun işi yok iki senedir fabrikalara her yere başvurdum. Onun için valimizden de Allah razı olsun bugün davet etti. Yanlış anlamışlar. Allah, cumhurbaşkanımızı da başımızdan eksik etmesin, Allah bin kere ondan razı olsun. O bizim başımızın tacı. Allah benim ömründen alsın onunkine versin" diye konuştu.

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