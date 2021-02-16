Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'a hakaretten yargılanırken öğrendi: 10 yıldır AKP'ye üyeymişim! /16 Şubat 2021 10:35

Erdoğan'a hakaretten yargılanırken öğrendi: 10 yıldır AKP'ye üyeymişim!

İstanbul Küçükçekmece’de yaşayan Rahmi Çelik isimli yurttaş, sosyal medya paylaşımları nedeniyle Tayyip Erdoğan’a hakaretten yargılanırken 10 yıldır AKP üyesi olduğunu öğrendi.

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AKP binasına hiç adım atmadığını söyleyen Çelik, üyeliğini yargıya taşıdı. Sosyalist ve muhalif olduğunu dile getiren Çelik, kendisinin haberi olmadan nasıl üye yapıldığını araştırdığını dile getirdi. 

Cumhuriyet'ten Çağatan Akyol'un haberine göre Çelik, kayıtlı olduğu AKP Küçükçekmece ilçe teşkilatını arayarak durum hakkında bilgi almak istedi. 

Çelik, TC kimlik numarası üzerinden yapılan üyeliğin nasıl gerçekleştiğini sorduğunda, O.Ç. isimli bir yurttaş tarafından kendisinin AKP’ye üye yapıldığı yanıtını aldığını öne sürdü. 

AKP teşkilatınca kendisine üyeliğinin ıslak imzalı belgesinin verilmediğini ifade eden Çelik, Küçükçekmece Cumhuriyet Savcılığı’na başvurarak ilgili kurum ve kişiler hakkında soruşturma açılmasını talep etti.
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