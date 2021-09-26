Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'a ilginç cevap : Çıkar telefonunu göster diyen dayıya benziyorsun /26 Eylül 2021 09:20

Erdoğan'a ilginç cevap : Çıkar telefonunu göster diyen dayıya benziyorsun

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın yurt bulamayan öğrencilerin Türkiye'nin dört bir yanında sürdürdükleri 'parkta yatma' eylemine yönelik yaptığı “Gençlerin sorunu yok” ifadelerine yanıt verdi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AKP'li ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yurt bulamayan öğrencilerin Türkiye'nin dört bir yanında sürdürdükleri 'parkta yatma' eylemine yönelik yaptığı “Gençlerin sorunu yok” ifadeleri hakkında sosyal medya hesabından yanıt verdi.

Erdoğan'ı "çıkar telefonunu göster” diyen dayılara benzeten Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabından, "Gençleri ya işsiz bırakıyorsun ya yurtsuz!

Çıkmışsın “Gençlerin sorunu yok” diyorsun. Sorunları reddedince yok olmuyorlar, sen sadece hamaset yapmış oluyorsun.

Derdini anlatan gençlere yaklaşıp “Çıkar telefonunu göster” diyen dayılara benziyorsun Erdoğan, zerre farkın yok!" ifadelerini kullanarak yanıt verdi.


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