Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'a özür çağrısı: Günah ve pislik içinde boğuldun! /26 Mayıs 2023 14:22

Erdoğan'a özür çağrısı: Günah ve pislik içinde boğuldun!

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhur İttifakı Cumhurbaşkanı Aday Tayyip Erdoğan'a Twitter'dan seslendi. Kılıçdaroğlu, "Günah ve pislik içinde boğuldun" diyerek iftiralara karşı milletten özür dilemesi çağrısında bulundu.

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Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhur İttifakı Cumhurbaşkanı Aday Tayyip Erdoğan'a Twitter'dan çağrıda bulundu.

"Ey Erdoğan, sen nasıl bir Müslümansın!" sözleriyle seslenen Kılıçdaroğlu, "Benim Kandil'deki teröristlerle görüştüğüme dair kasetler olduğunu söyledin. Ey Erdoğan, sen nasıl bir Müslümansın! Böyle bir görüşmeye dair elinde uydurma ve montaj olmayan gerçek bir kaset var da bunu yayınlayamıyorsan sen büyük bir yalancısın, müfterisin demektir" dedi.

"Sen nasıl bir Müslümansın!"
Kılıçdaroğlu'nun paylaştığı Tweet şöyle:

"Benim Kandil'deki teröristlerle görüştüğüme dair kasetler olduğunu söyledin. Ey Erdoğan, sen nasıl bir Müslümansın! Böyle bir görüşmeye dair elinde uydurma ve montaj olmayan gerçek bir kaset var da bunu yayınlayamıyorsan sen büyük bir yalancısın, müfterisin demektir.

Samimi bir Müslüman olarak inandığım bütün mukaddesler üzerine yemin ediyorum. Hem vallahi hem billahi böyle bir görüşme yoktur, yalandır, iftiradır. Milletimizden özür dilemelisin Erdoğan. Bir insana yakışır şekilde hareket et ve göz göre göre işlediğin bu suçlardan vazgeç.

Yeter bu iftiralar yeter. Allah’a sığınıyorum dedim. Durmuyor iftiraların, yalanların durmuyor. Müfterisin, günah ve pislik içinde boğuldun. Artık yeter."
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