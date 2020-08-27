Samanyolu Haber /Politika / O isim Erdoğan'ın yeni başdanışmanı /27 Ağustos 2020 11:35

O isim Erdoğan'ın yeni başdanışmanı

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "gayriresmi Balkan danışmanı" diye bilinen Sabri Demir, Saray'da başdanışmanlığa getirildi.

SHABER3.COM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Cumhurbaşkanı başdanışmanlığına Sabri Demir, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi rektörlüğüne Prof. Dr. Yusuf Sarınay atandı. 

Yüksek  Öğretim Kurulu (YÖK) üyeliğine ise H. Abdullah Kaya yeniden seçildi.

SABRİ DEMİR KİMDİR?

Bosna-Hersek’te Sarayevo'da eğitim görürken savaşın başlamasıyla eğitimi yarım kalan Sabri Demir bu dönemde Suriye'nin başşehri Şam'da iki yıl ikamet ederek Arapça eğitimi aldı. 

Demir, 2009 yılında Başbakanlık basın ve halkla ilişkiler müşavirliğine atandı. Daha sonra 2013 yılında Başbakanlık müşavirliğine atanıp dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Balkanlardan sorumlu danışmanı olarak görevine devam etti.

Demir (sağda), Erdoğan’ın Balkanlardaki tüm çalışmalarında aktif rol aldı. 

Evli ve 2 çocuk babası olan Demir Boşnakça, Makedonca, Arnavutça, Arapça ve İngilizce biliyor. 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber O isim Erdoğan'ın yeni başdanışmanı Sonraki Haber >>

Rus askerleri ABD askeri aracını hedef aldı

Rus askerleri ABD askeri aracını hedef aldı

‘Delik büyük,yama küçük’

‘Delik büyük,yama küçük’

Ünlü Jokeye yumruk tepkisi

Ünlü Jokeye yumruk tepkisi

ABD'de polisler ile göstericiler çatıştı

ABD'de polisler ile göstericiler çatıştı

Çalışanlara fırtına sürprizi

Çalışanlara fırtına sürprizi

Abdurrahim Karslı'dan yeni skandal

Abdurrahim Karslı'dan yeni skandal

Gaz mı, Enkaz mı? Bir de Böyle Düşünün

Gaz mı, Enkaz mı? Bir de Böyle Düşünün

Metrobüs alevler içinde!

Metrobüs alevler içinde!

ABD'de protestolar yine alevlendi

ABD'de protestolar yine alevlendi

İşte 6 Su Hortumunun Hayrete Düşüren Videosu

İşte 6 Su Hortumunun Hayrete Düşüren Videosu
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:48:26