O isim Erdoğan'ın yeni başdanışmanı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Cumhurbaşkanı başdanışmanlığına Sabri Demir, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi rektörlüğüne Prof. Dr. Yusuf Sarınay atandı.





Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) üyeliğine ise H. Abdullah Kaya yeniden seçildi.







SABRİ DEMİR KİMDİR?





Bosna-Hersek’te Sarayevo'da eğitim görürken savaşın başlamasıyla eğitimi yarım kalan Sabri Demir bu dönemde Suriye'nin başşehri Şam'da iki yıl ikamet ederek Arapça eğitimi aldı.





Demir, 2009 yılında Başbakanlık basın ve halkla ilişkiler müşavirliğine atandı. Daha sonra 2013 yılında Başbakanlık müşavirliğine atanıp dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Balkanlardan sorumlu danışmanı olarak görevine devam etti.







Demir (sağda), Erdoğan’ın Balkanlardaki tüm çalışmalarında aktif rol aldı.





Evli ve 2 çocuk babası olan Demir Boşnakça, Makedonca, Arnavutça, Arapça ve İngilizce biliyor.