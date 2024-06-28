Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'dan 'Beşar Esad' açıklaması: Ailece görüştük, yine görüşürüz /28 Haziran 2024 15:44

Erdoğan'dan 'Beşar Esad' açıklaması: Ailece görüştük, yine görüşürüz

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye ile ilişkilerin yeniden kurulmaması için hiçbir sebebin olmadığını belirtti. Erdoğan, "Geçmişte, ailece görüşmelere varıncaya kadar sayın Esed'le biz bu görüşmeleri yaptık. Yarın olmaz diye bir şey kesinlikle mümkün değil, yine olur" ifadelerini kullandı.

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AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtladı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşmesi sorulan Erdoğan, "Bizim Cumhur İttifakı'nın önemli bir temsilcisi olarak Devlet Bey'le uzun bir süredir çalışmalarımız var. Devlet Bey'le yaptığımız görüşmeler var ve bu görüşmelerimizi ara vermeden devam ettirdik, devam ettiriyoruz. Bundan sonra da devam ettireceğiz.Herhangi bir suistimale de fırsat vermeyi düşünmüyoruz" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, şöyle devam etti: "Devlet Bey'le şu anda ülkemizin siyasi gelişiminde neler var, neler oluyor, ne gibi tedbirler almamız gerekir bunların değerlendirmesini yaptık. Ve her görüşmemizde de 1 saat civarında bu değerlendirmeleri yapıyoruz. Bu değerlendirmelerle birlikte gerek Milliyetçi Hareket Partisi, gerekse Adalet ve Kalkınma Partisi olarak adımlarımızı atıyoruz."

SURİYE İLE İLİŞKİLER

"Türkiye ile Suriye arasında yeniden ilişkiler kurulur mu?" sorusuna yanıt veren Erdoğan, "Kurulmaması için hiçbir sebep yok. Biz Suriye ile bu ilişkileri geliştirmekte geçmişte nasıl birlikteysek yine aynı şekilde birlikte hareket ederiz" ifadelerini kullandı.

"Suriye'nin iç işlerine karışmak gibi bir derdimiz, bir hedefimiz olamaz" diyen Erdoğan, şunları söyledi: "Suriye halkı bizim kardeş halklar olarak beraber yaşadığımız bir topluluktur. Ve nasıl ki biz Suriye ile ilişkilerimizi canlı tuttuysak geçmişte, ailece görüşmelere varıncaya kadar sayın Esed'le biz bu görüşmeleri yaptık. Yarın olmaz diye bir şey kesinlikle mümkün değil, yine olur. Suriye'nin iç işlerine karışmak gibi bir derdimiz asla yok.
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