Erdoğan'dan CHP’li Özel'e 250 bin liralık dava

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel'e, Gezi Davası kararlarıyla ilgili yaptığı açıklamasındaki ifadeleri nedeniyle tazminat davası açıldığı belirtildi.







Evrensel'de yer alan habere göre Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, Gezi Parkı davası kararının ardından yaptığı açıklamada kendisine yönelik sözleri nedeniyle CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel'e 250 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

ÖZGÜR ÖZEL NE DEMİŞTİ?





ERDOĞAN, “ADI ÖZGÜR AMA SOYADI ÇOK GARİP OLAN ZAT” DEMİŞTİ?





Gezi davasında kararın açıklanmasının ardından mahkeme önünde açıklama yapan Özgür Özel, "Bugün sonuçlanan davada ülkeyi yöneten bir tek adamın gönlü yapıldı. Biz birlikte oldukça, biz karşımızdakilerin ne yapmaya çalıştıklarını bildikçe korkmayacağız. Bu saray rejiminin korkak efendileri tir tir titreyecek. Birisi masum insanları, çevreci insanları, aydın insanları mahkum etmeye çalıştı. Onların üzerine kapanan mahkeme kapıları, cezaevi kapıları onları mahkum edemez. Gezi özgürdür, Kavala özgürdür. Tarih önünde Recep Tayyip Erdoğan hesap verecektir. And olsun, and olsun, and olsun" diye konuşmuştu.Özel'in açıklamalarını hedef alan ise Erdoğan, "Bu zatın ifadeleri tamamıyla milletvekili olduğu için cezası yok ama manevi tazminat noktasında başındaki ağa babası nasıl Man Adası davasında bedel ödediyse avukatlarımız ona da dava açacak. Sadece o değil başka kişilere de dava açılacak. Adı Özgür ama soyadı çok garip olan zatla ilgili olan şu anda avukatlarımız davaları açıp, Türkiye Cumhuriyeti'nin cumhurbaşkanına hakaret yapılabilir mi, yapılamaz mı? Demek ki ders almamış" demişti.