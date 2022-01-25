Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'dan CHP'li Özkoç ve Erdoğdu hakkında suç duyurusu /25 Ocak 2022 00:59

Erdoğan'dan CHP'li Özkoç ve Erdoğdu hakkında suç duyurusu

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, CHP'li Engin Özkoç ve Aykut Erdoğdu hakkında suç duyurusunda bulunduğu belirtildi.

SHABER3.COM

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın aracılığıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına verilen suç duyurusu dilekçesinde, Tele1 kanalında 14 Ocak 2022'deki programda Özkoç ve Erdoğdu'nun sarf ettiği sözlerin kişilik haklarını ihlal eder nitelikte olduğu, iftira ve hakaret boyutuna vardığı, ifade özgürlüğünün sınırlarını aştığı belirtildi.

Özkoç ve Erdoğdu hakkında cumhurbaşkanına hakaret suçundan soruşturma başlatılması ve kamu davası açılması talep edildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Erdoğan'dan CHP'li Özkoç ve Erdoğdu hakkında suç duyurusu Sonraki Haber >>

İstanbul Havalimanı için kar tepkisi

İstanbul Havalimanı için kar tepkisi

İstanbul Havalimanı’nda kargo terminalinin çatısı çöktü

İstanbul Havalimanı’nda kargo terminalinin çatısı çöktü

Sızıntı'dan Çağlayan'a

Sızıntı'dan Çağlayan'a

'15 Temmuz(!) derneklerinden tehdit: Beyinlerine sıkacağız

'15 Temmuz(!) derneklerinden tehdit: Beyinlerine sıkacağız

Erdoğan rektörü sordu: Skandal anlar mikrofon açık kalınca ortaya çıktı

Erdoğan rektörü sordu: Skandal anlar mikrofon açık kalınca ortaya çıktı

Kar tüm Türkiye'de etkili oluyor

Kar tüm Türkiye'de etkili oluyor

Soylu 'Berberler' odası genel kuruluna katıldı

Soylu 'Berberler' odası genel kuruluna katıldı

Cemre Birand: En çok cezaevlerindeki bebekler canımı yakıyor

Cemre Birand: En çok cezaevlerindeki bebekler canımı yakıyor

'GültekinAvcı NeYaptı'

'GültekinAvcı NeYaptı'

Operasyon geliyor dolar hesaplarına el koyulacak

Operasyon geliyor dolar hesaplarına el koyulacak
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
00:55:54