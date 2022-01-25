ÇÖKME MEYDANA GELMİŞTİ





YOLCULAR MAHSUR





İstanbul'da günlerdir devam eden kar yağışının etkisini arttırmasıyla birlikte yurttaşlar zor anlar yaşıyor.Türk Hava Yolları, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın 04.00'a kadar tüm uçuşlarını durdurduğunu açıklamıştı.Gün içerisinde ise, Türk Hava Yolları (THY), İstanbul Havalimanı'nda Turkish Cargo'ya hizmet sunan tesisin çatısında, yoğun kar yağışı sonucu çökme meydana gelmişti.Gazeteci Barış Yarkadaş, sosyal medya hesabından arkadaşı tarafından yollandığını söylediği bir video paylaştı.Paylaşımında Atatürk Havalimanı'nın kapatılmasına tepki gösteren Yarkadaş, yolcuların saatlerdir uçakta mahsur kaldığını ve İngiltere'ye gitmek için beklediklerini söyledi.Canım Atatürk Havalimanı’nı kapatıp halkı İstanbul Havalimanı’na mahkum ettiler. Bu görüntüyü saat 11.45’ten beri TK 1985 sefer sayılı uçakta mahsur kalan ve İngiltere’ye uçmaya çalışan bir arkadaşım yolladı. Saatlerdir uçaktalar! Son durum bu… Memnun musunuz eserinizden? #THY