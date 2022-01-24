Samanyolu Haber /Gündem / Kremlin'den Erdoğan ile ilgili yeni açıklama /24 Ocak 2022 23:49

Kremlin'den Erdoğan ile ilgili yeni açıklama

Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya lideri Putin ile Türk mevkidaşı Erdoğan’ın yakın gelecekte bir araya gelmeleri konusunu Ankara ile ele almadıklarını söyledi.

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Sputnik Türkiye'de yer alan ve Mihail Klimentiev imzası taşıyan habere göre Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya lideri Putin ile Türk mevkidaşı Erdoğan’ın yakın gelecekte bir araya gelmeleri konusunu Ankara ile ele almadıklarını söyledi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'a, düzenlediği basın toplantısında, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şubat başında gerçekleştireceği Ukrayna ziyaretiyle aynı dönemde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile de görüşüp görüşmeyeceği soruldu.

Ankara'nın bu konuda Moskova ile iletişime geçip geçmediği sorusu üstüne Peskov, "Hayır, bu konuda kararlaştırılmış bir şey yok" ifadelerini kullandı.

Erdoğan’ın 3 Şubat’ta Ukrayna’yı ziyaret etmesi bekleniyor. Daha önce Erdoğan’ın, Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’i ‘sorun ve farklılıklarını çözmeleri için’ Türkiye’ye davet ettiği açıklanmıştı.


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