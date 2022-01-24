Rusya Merkez Bankası'nda yeni döviz kararı

Sputnik Türkiye'de yer alan ve Mihail Voskresensky imzası taşıyan habere göre Rusya Merkez Bankası, bugün saat 15.00 itibariyle iç piyasadan döviz alımını askıya aldığını duyurdu. Rusya Merkez Bankası, bugün saat 15.00 itibariyle iç piyasadan döviz alımını askıya aldığını duyurdu.





Rusya Merkez Bankası’nın açıklamasında, “İç piyasada döviz alımını askıya alma kararı, Maliye Bakanlığı eylemlerinin öngörülebilirliğini artırma ve finansal piyasalardaki oynaklığı azaltma amacıyla alındı” ifadesine yer verildi.





Alımlar, finans sektöründeki fiili duruma göre yeniden başlatılabilir.





Rus borsasındaki düşüş de güçlendi. Moskova Borsası’nda ruble cinsinden işlem gören endeks, 22 Aralık 2020’den bu yana ilk kez 3 bin 200 puanın altına indi.









Açıklamda, gelişmelerin yakından takip edildiği belirtilirken, “Rusya Merkez Bankası, finansal istikrara yönelik tehditleri önlemek için yeterince araca sahip” dendi.Rusya’nın para birimi rublenin düşüşü bugün güçlendi. Gün içinde euro ve dolar, ruble karşısında yüzde 2 değer kazandılar ve 1 Euro geçen temmuz ayından bu yan ilk kez 89 rubleyi, 1 dolar da geçen sonbahardan bu yan ilk kez 79 rubleyi geçti.