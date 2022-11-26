Erdoğan'dan dava rekoru: 8 yılda günde 15 dava

TBMM’deki Cumhurbaşkanlığı bütçe görüşmelerinde konuşan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, yargının tek adam rejiminde talimatla hareket ettiğini söyledi. Özel, “Kritik davalarda, kimin hapse gireceğine dünya liderimiz karar veriyor, kimin hapisten çıkacağına ise dünyanın diğer liderleri.” dedi.



Sözcü’den Veli Toprak’ın haberine göre; Özel, Cumhurbaşkanına hakaret iddiasıyla 44 bin 675 dava açıldığını da belirten Özel, “Gelecek sene Cumhuriyetin 100. yılındaki seçim referandum niteliğinde olacak” dedi.



Özel şunları söyledi:



“Bir Cumhurbaşkanı aynı zamanda parti genel başkanı. Cumhurbaşkanına hakaretten Turgut Özal için 207 dava açılmış, Abdullah Gül 848, Recep Tayyip Erdoğan için ise 44 bin 675 dava. Milletle sorunlu olan bir Cumhurbaşkanı ile karşı karşıyayız. 10 ayda örtülü ödenek harcaması 2.7 milyara ulaşmış. Bu rejim ekonomiye, işsizliğe, enflasyona, kadın cinayetlerine, çocuklara, gençlere iyi gelmedi.”