Erdoğan'dan Devlet Denetleme Kurulu'na döviz talimatı: Döviz alanlar incelenecek

Yeni ekonomik modele geçtiğini açıklayan AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’dan yeni bir adım geldi. Devlet Denetleme Kurulu (DDK) döviz üzerinden manipülasyon yapılıp yapılmadığını araştırmak için harekete geçti

YÜKLÜ MİKTARDA DÖVİZ ALANLAR

Sabah gazetesindeki habere göre DDK, yüklü miktarda döviz alıp özellikle dolar ve Euronun artmasına yol açan kurum ve kuruluşları tespit edecek. Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Yunus Arıncı ve ekibi, araştırma sonucunu bir rapor haline getirerek eğer bir suç tespit edildiyse işlem yapılmak üzere ilgili kurumlara gönderecek.









Haberde Cumhurbaşkanlığı bünyesindeki DDK’nın Merkez Bankası ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’ndan her türlü belgeyi isteyebileceğine işaret edildi.





VATANDAŞIN DOLARLARI KULLANILACAK

Sabah yazarı Okan Müderrisoğlu da faiz indirimiyle başlayan yeni ekonomi modelinde atılacak yeni adımları sıraladı. Buna göre kurda birkaç ay içinde dengelenme sağlanacağını dile getiren Müderessioğlu, programın ezber bozan sonuçlarının 6 ay içinde hissedileceğinin öngörüldüğünü aktardı. Müderrisoğlu, vatandaşların bankalardaki dolarlarının kullanılabileceğini de duyurdu: “Bankalardaki döviz tevdiat hesaplarının neredeyse sıfıra yakın maliyetle duran imkân olduğu gözetilerek, ihracatçı firmaların kredilendirilmesine dönük yenilikçi metotlar geliştirilebileceği kaydediliyor.”





YANDAŞ YAZAR MÜDERRİSOĞLU DÖVİZ HESAPLARINDAN VERGİ İSTEDİ

Son aşamada da döviz hesaplarından alınan vergilerin arttırılacağı işaretini veren Müderrisoğlu, “Kur artışından yararlanan tasarruf sahiplerinin göreceli servet etkisinin ise tüketime dönmesi, vergi gelirlerine yansıması üzerinde duruluyor. Neticede…Yepyeni tercihlerle karşı karşıyayız. Argümanlar da çoğalacak, karşı tezler de ileri sürülecek. Bu durum, çok sesliliğin de bir gereği… Önemli olan ise operasyonlara karşı duyarlı ve siyasal mühendislik faaliyetlerine karşı uyanık olmak!”