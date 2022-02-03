Erdoğan'dan ilginç mum açıklaması

Yılbaşı gecesin­den itibaren geçerli olmak üzere elekt­rikte yüzde 52 ile yüzde 130 arasında değişen oranlarda zam yapıldı.Kaldırılan TRT payına rağmen faturalar bir hayli kabardı





Faturalarını ödeyemeyen dar gelirli çareyi mum yakmakta buldu. Bir çok şehirde Bakkallar , mum satışlarının son 10 günde patlama yaptığını söylüyor . Çok aile artık akşamları televizyonun ışığında, mutfağa giderken de mumla gidiyor. Yeni düzenlemeyle birlikte en düşük enerji bedelinin kullanım miktarı 210 kWh olarak belirlense de ortalama bu rakamın yine üzerinde. Kullanılan elektronik aletlerin 4 kişilik bir aile için ortalama aylık tüketim miktarı 230 kWh’i buluyor.





Buna karşılık Erdoğan'dan fıkra gibi bir açıklama geldi İş adamlarına konuşan Erdoğan , muhalefete sert sözlerle yüklendi: Bak Bay Kemal; yakında ikinci nükleer enerji santrali geliyor. Sizin hayatınızda sadece mum vardı mum, gaz lambası var. Biz ise bunu bu hale getirdik. dedi