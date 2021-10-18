Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu ile ilgili yeni hemle

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatları, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bürokratlarla ilgili açıklamasında Erdoğan'a hakaret içeren ifadelerin de yer aldığı gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.





Erdoğan'ın avukatları Kılıçdaroğlu'nun hakaret suçu işlediği gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.





NE OLMUŞTU?





CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kanun dışına çıkmış devlet memurlarına, “Kanun dışı her ne yaptırılıyorsa, Pazartesi itibariyle durun. Bu illegal, paralel sistemlerden elinizi, eteğinizi çekin” ifadeleriyle yaptığı çağrısına Erdoğan tepki göstermişti.