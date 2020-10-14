Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'dan Putin’le kritik görüşme /14 Ekim 2020 21:05

Erdoğan'dan Putin’le kritik görüşme

Suriye, Libya ve Dağlık Karabağ krizinde karşı karşıya gelen Ankara ile Moskova arasındaki ilişkilere ilişkin Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un yaptığı “Türkiye’yi hiçbir zaman stratejik müttefikimiz olarak sınıflandırmadık. Türkiye partnerimiz. Çok yakın bir partnerimiz” açıklama tartışmaların odağında.

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Lavrov’un “Türkiye müttefikimiz değil” açıklamasını yaptığı gün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında kritik bir görüşme gerçekleşti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede Türkiye- Rusya ilişkilerini geliştirmeye yönelik adımlar ele alındı.
Açıklamaya göre görüşmede Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki Dağlık Karabağ krizi ile Suriye ve Libya’daki son durum gündeme geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Putin’e Dağlık Karabağ krizinde Türkiye’nin gerek Minsk Grubu içindeki statüsü gerekse ikili ilişkileri çerçevesinde bu meselenin kalıcı bir çözüme kavuşturulmasından yana olduğunu ifade ettiği öğrenildi. 
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