Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'dan Şimşek'e faiz mesajı: "Bir yanılgının içine düşmesin, ben burada aynıyım" /14 Haziran 2023 13:23

Erdoğan'dan Şimşek'e faiz mesajı: "Bir yanılgının içine düşmesin, ben burada aynıyım"

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC ve Azerbaycan ziyaretleri sonrası dönüş uçağında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

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28 Mayıs'ta yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesi sonrası Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) ardından Azerbaycan'ı ziyaret eden Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye döndü. 

Erdoğan, gazetecilerin sorularına verdiği yanıtlarda asgari ücret ve memur maaşlarıyla ilgili de konuştu. Erdoğan "Asgari ücret noktasında da biz kesinlikle işçimizi yine enflasyona ezdirmeyeceğiz. Asgari ücrette de elimizden gelen gayreti göstereceğiz. İşçimiz bu noktada rahat olsun, huzurlu olsun. Şu anda çalışmalar yapılıyor, bir an önce de inşallah kararı vereceğiz. Memur maaşlarına ilişkin adım da zaten temmuz ayındaki görüşmelerde atılacak." ifadelerin kullandı.

Ekonomi politikalarıyla ilgili de açıklama yapan Erdoğan "Tabii bazı arkadaşlar “Cumhurbaşkanı faiz politikalarında ciddi bir değişime mi gidiyor” gibi bir yanılgının içine düşmesin. Ben burada aynıyım. Ama Hazine ve Maliye Bakanımızın şu andaki düşüncesi noktasında, biz tabii kendisine burada atacağı adımları süratle, rahatlıkla Merkez Bankası’yla beraber atmasını kabullendik, “hayırlı olsun” dedik ve bu şekilde de enflasyonu tek haneye düşürmekteki kararlılığımızı da bildirdik. Bunu neye dayanarak söylüyoruz? Biliyorsunuz Başbakanlığım döneminde biz (enflasyonu) tek haneye düşürdüğümüzde faiz 4,6’ydı, enflasyon da 6,2’ydi. O zaman yine tabii bu işleri beraber yaptık ve şimdi de Sayın Bakanımıza bunları söyledik, aynı şekilde bunu birlikte yapmalıyız. Biz o zaman “düşük faiz, düşük enflasyon” teorisiyle çalıştık. Şimdi de aynı anlayışla çalışıyorum, aynı düşüncedeyim ve bu şekilde bunu başarabiliriz diye inanıyorum." dedi.


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