Erdoğan'dan Süleyman Soylu sürprizi

SOYLU DA PAYLAŞIM YAPTI





2009 SEÇİMLERİ AKILLARA GELDİ





AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart yerel seçimleriyle ilgili çalışmalarına hız verirken; dün Aydın'da miting düzenleyerek halka hitap etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Aydın programında, yanında eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun olması dikkat çekti.Süleyman Soylu, Aydın seçim mitingi öncesi sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.Soylu, “Demokrasi başşehri, Aydın’da meydan ve caddelerde Aydınlı hemşehrilerimiz Cumhurbaşkanımız’ı hasretle selamlıyor. Benim objektifimden ancak bu kadar.” ifadelerine yer verdi.Süleyman Soylu, 2009’da Demokrat Parti (DP) genel başkanı olarak girdiği seçimde Aydın’da iyi bir oy oranı yakalamıştı. DP o dönemde yüzde 17.50 oy oranı yakalamış ve DP adayı İlhami Ortekin 17 bin 468 oy almıştı.