Erdoğan'dan 'tahıl koridoru' açıklaması

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya'nın Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın askıya alındığı açıklamasıyla ilgili "Bugünkü açıklamaya rağmen Rusya Devlet Başkanı Putin'in bu insani köprünün devamını istediğine inanıyorum" dedi.







AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan'ın Cidde kentine ziyareti öncesinde Atatürk Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu.







Erdoğan, Rusya'nın tahıl koridoru açıklamasıyla ilgili, "Bugünkü açıklamaya rağmen Rusya Devlet Başkanı Putin'in bu insani köprünün devamını istediğine inanıyorum. Biz de seyahatten döner dönmez Sayın Putin ile görüşmelerimi yapacağım. Ağustosta ülkemizde bir araya gelince görüşeceğiz" dedi.





TAHIL KORİDORU AÇIKLAMASI



Erdoğan açıklamalarında "Rusya-Ukrayna arasındaki çatışmaların daha fazla yıkıma yol açmaması için yoğun çaba harcıyoruz. Savaşın kazananı, barışın kaybedeni olmaz diyoruz. Girişim sayesinde dünya piyasalarına 33 milyon tondan fazla tahıl ürünü sevk edildi. Böylece gelir seviyesi düşük birçok ülkenin gıda krizine sürüklenmesi önlendi.





Diplomatik gayretlerimizi son günlerde yoğunlaştırdık. İlgili tüm taraflara tekrar teşekkür ediyorum. Bugünkü açıklamaya rağmen Rusya Devlet Başkanı Putin'in bu insani köprünün devamını istediğine inanıyorum. Biz de seyahatten döner dönmez Sayın Putin ile görüşmelerimi yapacağım. Ağustosta ülkemizde bir araya gelince görüşeceğiz.







