MB'nin yeni faiz kararı ne olacak; Yandaş yazar Selvi açıkladı

Merkez Bankası geçen ayki Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında 27 ay sonra ilk kez faiz artırmıştı. Politika faizi yüzde 8.5’ten 15’e çıkarılmıştı.







Merkez Bankası’nın faiz toplantısı 20 Temmuz’da yapılacak. Hürriyet Gazetesi'nin iktidara yakın yazarı Abdulkadir Selvi, “Bu hafta ekonomi çevrelerinde yaptığım görüşmelerden böyle bir çıkarımım oluştu. Çok büyük bir sürpriz olmazsa faizin yüzde 16.50-17.00 civarında olabileceğini düşünüyorum” dedi.





Selvi’nin yazısının ilgili bölümü şöyle:





“TCMB ve ekonomi yönetiminin yaklaşımı da kademeli, veriye dayalı adımlar atılması, faiz artışını da kademeli olarak yapmak yönündeydi. Zaten Şimşek geçtiğimiz günlerde verdiği mesajda, ekonomi politikalarının kısa vadede fiyat istikrarını ve finansal istikrarı hedeflediğini belirterek “Kararlılıkla, kademeli olarak bu süreç yönetilecektir” demişti.





Benim beklentim ve gördüğüm politika faizinin 20’ye ulaşmayacağı yönünde..







Cumhurbaşkanı Erdoğan da ekonomi yönetiminin politikalarını desteklemiş ve atılan adımlara yeşil ışık yakmıştı. Hatta NATO dönüşü uçakta, ekonomide rasyonel zemin vurgusu yapmıştı.





Uzun tartışmaların ardından yeni bir PPK toplantısı daha geldi, çattı. Merkez Bankası yeni faiz kararını 20 Temmuz Perşembe saat 14:00’te açıklayacak. Piyasalarda genel beklenti faizlerin 500 baz puan daha artırılması yönünde. Ancak benim beklentim ve gördüğüm politika faizinin 20’ye ulaşmayacağı şeklinde.





Bu hafta ekonomi çevrelerinde yaptığım görüşmelerden böyle bir çıkarımım oluştu. Çok büyük bir sürpriz olmazsa faizin yüzde 16.50-17.00 civarında olabileceğini düşünüyorum. Ancak şunu unutmamak gerekiyor ki sonuçta her ay PPK toplanıyor ve ekonomideki gelişmeler, alınan kararların etkileri başta olmak üzere tüm veriler yeniden gözden geçiriliyor."