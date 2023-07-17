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İktidar ortağında 'zam' istifası: Yanılmışım...

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Danışmanı Prof. Dr. Serhat Fındık, yurttaşa ek vergi yükü getiren düzenlemelerin görüşüldüğü oylamaya katılmayan partisine tepki göstererek istifa kararı verdi.

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Meclis'teki vergi düzenlemeleriyle ilgili görüşmelere katılmayan Yeniden Refah Partisi'nde istifa depremi yaşandı. Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Danışmanı Prof. Dr. Serhat Fındık, partisinden istifa etti. 

Cumhuriyet'in haberine göre sosyal medya hesaplarından bir açıklama yayınlayan Prof. Dr. Serhat Fındık, istifasını şu ifadelerle duyurdu: 

"Aziz Milletimiz! Vergi düzenlemeleri ile ilgili meclisteki oturuma/oylamaya Yeniden Refah Partisi olarak katılım sıfır olmuştur. Milletimizi temsil ettiğimizi düşünmüştüm, yanılmışım. Büyük hayal kırıklığı içindeyim.

Netice itibari ile

Bugün (17 Temmuz 2023) Yeniden Refah Partisi üyeliğimden istifa ediyorum.

Hakkınızı helal ediniz."

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