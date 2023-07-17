Altaylı, SBK'dan 10 milyon euro rüşvet istemekle suçlanan Veyis Ateş'ten neden özür diledi?

Gazeteci Fatih Altaylı, yaklaşık iki yıl öncesine kadar Habertürk TV'de birlikte çalıştığı, hakkında kara para aklama suçlaması bulunan Sezgin Baran Korkmaz'dan 10 milyon euro istediği iddiası üzerine ise o dönem büyük tepki gösterdiği Veyis Ateş'ten 'özür diledi.'







Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in ifşalarında "Karanlık ilişkiler içinde" dediği Ateş'in Korkmaz'dan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yla arasını bulma karşılığında 10 milyon euro istediği öne sürülmüştü. İlk etapta sessiz kalan Ateş, Altaylı'nın Haziran 2021 tarihli şu yazısı sonrası kanaldan istifa etmişti:





"(...) Sezgin Baran Korkmaz'ın Veyis Ateş'le ilgili iddialarını Habertürk yönetimi ile de paylaştım. Kendisinden son bir kez bu iddialara yanıt vermesini isteyeceklerdir muhtemelen. Veyis Ateş'in de bu iddialara verecek bir yanıtı var mı bilemem! Keşke ilk gün çıkıp, 'Bunlar külliyen yalandır' diyebilseydi. (...)"







Ardından Halk TV'de çıktığı yayında sosyal medyada paylaşılan ve Korkmaz ile kendisi arasında geçtiği ileri sürülen telefon görüşmesinin 'montaj' olduğunu savunan Ateş, 'aklanmak için' yargıya başvuracağını söylemişti. Ancak bugüne dek kamuoyunda duyulan herhangi bir gelişme yaşanmadı.





Korkmaz ise şimdilerde ABD'de tutuklu yargılanıyor.





'SBK'DEN AVANTA ALAN GAZETECİLERİ ÖĞRENEMEYECEK MİYİZ?'

Fatih Altaylı, bugün kendi adını taşıyan internet sitesinde yayımladığı yazıyla Ateş'ten manidar bir şekilde özür diledi.





Sözlerine "İki yıl önce bugünlerde Sezgin Baran Korkmaz diye birini konuşuyorduk. Aniden büyük paralarla ortaya çıkmış, Türk sanayinin, ticaretinin eski ve köklü isimleri ile ortaklıklar kurmuş, koca koca firmaları satın almış, hayır işleri her gün haber yapılan, medyanın bir bölümü ile de arası fazlaca iyi olan bir iş insanı idi" diye başlayan Altaylı, şöyle devam etti:





"Sonra, önce ABD'de hakkında açılan davalarla ve ABD hükümetini dolandıran kişilerle adı anılmaya başlandı. Sonra Türkiye'de de dişlileri teklemeye başladı.







Türkiye'de başını belaya sokan ise İnan Kıraç'a verdiği 50 milyon TL'lik borç ve Kıraç'ın bu borcu geri ödememek için iktidardan yardım istemesi oldu.





Sezgin Baran Korkmaz hakkında davalar açıldı, Bakanlar'dan azar ve tehdit işitti.





Sonunda da İnan Kıraç'ın eski ortakları Nahum kardeşlerin uyarısı ile son anda yurt dışına, Avusturya'ya kaçtı.





Orada Türkiye'deki bir büyük rezaleti ifşa etti. Kendisini kurtarmak için, birileri adına kendisinden toplamda yaklaşık 20 milyon dolara yakın para isteyen bir gazeteciyi, Veyis Ateş'i ifşa etti.





Sonrasında pislikler ortaya döküldü.





Korkmaz'ın lüks otellerini ev gibi kullanan, burayı babasının mekanına çeviren gazetecilerden söz edilmeye, bunların fotoğrafları elden ele dolaşmaya başlandı. Hatta iddia edilen, parasal ilişkilerin otelde kalmakla sınırlı olmadığı idi.





Bu arada Avusturya, hem Türkiye hem de ABD'nin iadesini istediği S. Baran Korkmaz'ı ABD'ye iade etti ve Korkmaz orada yargılanmaya başladı.





Burada namuslu gazeteciler, Korkmaz'ın Türkiye'deki rüşvet ağını ve bu ağın içindeki rezil gazetecileri de açıklamasını, yargıda bunların ortaya çıkmasını bekliyordu.





Ancak 1 yıldır bir gelişme yok.





Herkesin keyfi geri geldi.





Herkes rahatladı.





Bu işten tek kaybeden Veyis Ateş oldu.





Bu yüzden bu işi ortaya çıkaran kişi olarak Veyis Ateş'ten özür diliyorum.





Onca pisliğin faturasını tek başına üstlendi.





Yazık!"