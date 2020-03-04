Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'dan yeni karar: Toplamda 126 alan vasfını kaybetti /04 Mart 2020 20:20

Erdoğan'dan yeni karar: Toplamda 126 alan vasfını kaybetti

Resmi Gazete'de bugün yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla 11 ilde toplam 14 milyon metrekarelik alan "yayla alanı" olmaktan çıkarıldı.

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Resmi Gazete'de bugün yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla 11 ilde toplam 14 milyon metrekarelik alan "yayla alanı" olmaktan çıkarıldı. 

Kararda, “Ekli listede adları belirtilen alanların ‘yayla alanı’ olarak ilan edilmelerine ilişkin aynı listede tarih ve sayıları yazılı Bakanlar Kurulu kararlarında yer alan hükümlerin yürürlükten kaldırılmasına, 6831 sayılı Orman Kanununun 17’nci maddesi gereğinde karar verilmiştir” denildi.

Toplamda 126 alan

Yayımlanan listede Adana’dan 9, Artvin’den 1, Bolu’dan 3, Erzurum’dan 7, Eskişehir’den 3, Giresun’dan 35, Kahramanmaraş’tan 20, Kastamonu’ndan 1, Konya’dan 35, Kütahya’dan 7 ve Trabzon’dan 5 alan bulunuyor.

Kararda referans verilen söz konusu kanunun ilgili maddesinde şu ifadeler yer alıyor:

"Savunma, ulaşım, enerji, haberleşme, su, atık su, petrol, doğalgaz, altyapı, katı atık bertaraf ve düzenli depolama tesislerinin; baraj, gölet, sokak hayvanları bakımevi ve mezarlıkların; Devlete ait sağlık, eğitim, adli hizmet ve spor tesisleri ile ceza infaz kurumlarının ve bunlarla ilgili her türlü yer ve binanın Devlet ormanları üzerinde bulunması veya yapılmasında kamu yararı ve zaruret olması halinde, gerçek ve tüzel kişilere bedeli mukabilinde Çevre ve Orman Bakanlığınca izin verilebilir."

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