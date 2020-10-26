Erdoğan'ı eleştirdi, başına gelmeyen kalmadı! 12 yıl hapsi isteniyor







Kocaeli'de ikamet eden Muhterem Çıtanak, sosyal medya paylaşımında "Cumhurbaşkanına Alanen Hakaret” iddiasıyla 12 yıla kadar hapsi istendi. Ayrıca Çıtanak, işten atıldı.





Daha önce sokakta bulduğu 20 bin TL ve ziynet eşyasını sahibine ulaştırmasıyla haber olan Çıtanak'ın hayatı sosyal medyada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştirince değişti.





Kocaeli Karamürsel’de bir tersanede çalışırken sosyal medya yazıları nedeniyle işten atılan Çıtanak'ın evi eleştirileri yüzünden polis tarafından basıldı.





Karamürsel Cumhuriyet Başsavlığı tarafından hazırlanan iddianamede AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan müşteki olarak yer aldı.





Çıtanak’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştirdiği ve İmamoğlu'nu övdüğü yazıları nedeniyle 12 yıl hapsi isteniyor.





"SUÇ OLDUĞUNU BİLMİYORDUM"

İfadesi alınan Çıtanak, “ Twitter’da çok sayıda paylaşımda darbe esnasında Cumhurbaşkanı’nın Marmaris’te tatilde olduğunu defalarca yazdıkları için ben de bu konuyla İmamoğlu konusunun birbiriyle benzer mahiyette olduğuna vurgu yapmak için bu paylaşımı yaptım. Suç olduğunu bilmiyordum” dedi.