Danıştay'dan sürpriz karar!

Türkiye Cumhuriyet Devlet Demiryolları (TCDD) tarafından İstanbul Haydarpaşa ile Sirkeci Gar alanlarının kültür ve sanat etkinliklerinde kullanılmak üzere kiralama ihalesine İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin itirazı karara bağlandı.





Danıştay, Bölge İdare Mahkemesi'nin kararını bozup ihaleyi iptal etti. Kararda, Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinin ihalede değerlendirilme dışı bırakılmasının rekabeti daraltan ve eşit yarışma şartlarını ihlâl eden bir uygulama olduğu vurgulandı.





Danıştay 13'üncü Dairesi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, “İstanbul halkına ait, İstanbul için çok manevi mekânlar.” dediği Haydarpaşa ve Sirkeci Gar alanları ihalesinden belediye İştiraklerinin usulsüz şekilde elenmesini hukuka aykırı buldu.





Kararda; “İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ortak girişim tarafından ihaleye teklif verilmesi hâlinde her bir ortak tarafından 4 milyon TL tutarında iş deneyim belgesi (ihaleye teklif veren ortak girişim dört şirketten oluştuğundan toplam 16 milyon TL iş deneyim belgesi) istenilmesinin rekabeti daraltan ve eşit yarışma şartlarını ihlâl eden bir düzenleme olduğu sonucuna varıldı.” denildi.





Danıştay kararında; “Davacı şirketlerin oluşturduğu ortak girişim tarafından verilen teklifin, bu şartı sağlamadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılması üzerine ihalede, geçerli tek teklifin kaldığı ve ihalenin de tek teklif üzerinden sonuçlandırıldığı görülmüştür. Bu itibarla, dava konusu ihalede hukuka uygunluk, davanın reddi yolundaki İdare Mahkemesi kararında ise hukukî isabet bulunmamaktadır.” tespitinde bulunuldu.





Ne olmuştu?





TCDD, Haydarpaşa ve Sirkeci garlarına ait yaklaşık 29 bin metrekarelik atıl halde bulunan depo alanlarını “ticari faaliyette kullanılmamak üzere” kiralamak amacıyla 4 Ekim 2019’de aylık kira bedeli 30 bin lira olarak ihale yaptı.





Dört şirketin yer aldığı ihalede, finale İstanbul Büşükşehir Belediyesi'nin iştirak şirketleri Kültür AŞ, İSBAK, Metro İstanbul ve Medya AŞ’den oluşan konsorsiyum ile Hezarfen Danışmalık Limited Şirketi kaldı.





Hüseyin Avni Önder (solda), Bilal Erdoğan'ın kurduğu Okçular Vakfı'nın da genel müdürüydü.





İHALE BİLAL ERDOĞAN'IN ARKADAŞINA VERİLDİ





İBB konsorsiyumu aylık 100 bin, Hezarfen Danışmanlık ise 300 bin TL teklif verdi. İhale komisyonu, 15 gün içinde tarafların pazarlığa çağrılacağı açıkladı. 15 günün akabinde ihale komisyonu, sadece Hazerfen Danışmanlık Şirketini davet ettiği pazarlık toplantısı ardından ihalenin 350 bin TL kira bedeli karşılığı bu şirkete verildiğini açıkladı.





İhale sonucu pazarlık aşamasına davet edilmeyen Büyükşehir Belediyesi'ne faksla iletildi.





İhaleyi kazanan Hezarfen Danışmanlık'ın sahibi Hüseyin Avni Önder eski bir İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanıydı ve Okçular Vakfı'nın kısa süre öncesine kadar genel müdürlük görevini ifa etmişti.





33 yaşındaki Önder, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın yakın arkadaşı olarak tanınıyor.