Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'ı hâlâ aramayan Biden Kim'in peşine düştü! Kim cevap vermedi! /14 Mart 2021 14:09

Erdoğan'ı hâlâ aramayan Biden Kim'in peşine düştü! Kim cevap vermedi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aramayan ABD Başkanı Joe Biden'ın Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un ile temas kurmaya çalıştığı ortaya çıktı. Kim, ABD'nin talebine cevap vermediği iddia edildi.

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CNN International televizyonuna konuşan isimleri açıklanmayan ABD'li yetkililer, Biden yönetiminin birçok kanaldan Kim Jong-un yönetimine ulaşmaya çalıştığını ileri sürdü.

Yetkililer,"Gerilimin tırmandırılması riskini azaltmak için şubatın ortalarından itibaren New York'ta dahil birçok kanal üzerinden Kuzey Kore hükümetine ulaşmaya çalıştık. Şu ana kadar Pyongyang'dan herhangi bir yanıt alamadık. Bu da son bir yıldır birçok kez ABD girişimlerine rağmen Kuzey Kore ile aktif bir diyalog kuramadığımızın üzerine geldi" ifadelerini kullandı.

Kuzey Kore'ye ulaşma girişimlerine dair detay vermeyen yetkililer, Biden yönetimin Kuzey Kore'ye yönelik politikayı ve bu ülkenin ABD'ye ve bölgeye yönelik tehditlerine karşı seçenekleri de gözden geçirdiğini belirtti.

Eski ABD Başkanı Donald Trump döneminde de tırmanan gerilimden sonra Trump ile Kim 12 Haziran 2018'de Singapur'da bir araya gelmiş
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