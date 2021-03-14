Samanyolu Haber /Gündem / Koronavirüs tedavisi gören Halk ozanı Polatoğlu, Almanya'da vefat etti /14 Mart 2021 13:53

Koronavirüs tedavisi gören Halk ozanı Polatoğlu, Almanya'da vefat etti

Almanya’nın Gelsenkirchen kentinde yaşayan ve koronavirüse yakalanan Erzurumlu halk ozanı Yusuf Polatoğlu, dün akşam saatlerinde tedavi gördüğü hastanede vefat etti kaybetti.

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Şubat ayından beri Gelsenkirchen’de bir hastanede yoğun bakım tedavisi gören 65 yaşındaki Yusuf Polatoğlu, dün akşam saatlerinde vefat etti  Gelsenkirchen şehrinde başta olmak üzere Polatoğlu’nun vefatını duyan sevenleri , sosyal medya hesaplarından üzüntülerini dile getirdi. Yaptığı çok sayıda eserle ozan geleneğini Almanya’da yaşatan Yusuf Polatoğlu, 1972 yılında öğrenci olarak Almanya’ya geldi. Aldığı maden eğitiminin ardından çalışmaya başlayan Polatoğlu, sonraki yıllarda müziğe başladı. Polatoğlu, çok sayıda şiir yazdı ve eser besteledi.


Şiir kitapları bulunan Polatoğlu’nun yazıp bestelediği birçok eserini başka sanatçılar da seslendirdi. Müziğe Almanya’da başlayan sanatçı Uğur Işılak, Polatoğlu’nun ‘Ren Kıyılarında’, ‘Geçti Gitti O Güzelim Yıllarım’ ve ‘Bayrağı Elden Bırakma’ eserlerine albümlerinde yer vererek yıllarca seslendirdi. Yusuf Polatoğlu için 2019’da, merkezi Köln’de bulunan Avrupa Türk İslam Birliği (ATİB) merkez binasında 45’inci sanat yılı kutlaması yapılmıştı. Aynı yıl Duisburg şehrinde bulunan Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi’nde düzenlenen bir programla kendisine bir plaket takdim edilmişti.

1956 Erzurum’un Oltu ilçesi Gökçedere köyü nüfusuna kayıtlı olan Polatoğlu’nun, cenaze işlemlerine hafta sonu olmasından dolayı ancak pazartesi günü başlanabilecek. Polatoğlu’nun naaşı, Almanya’da kılınacak cenaze namazının ardından salı günü uçakla gönderileceği Türkiye’de toprağa verilecek.
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