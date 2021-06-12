Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'ı korumaya harcanan para Emniyet'in başkanlıklarını solladı /12 Haziran 2021 12:27

Erdoğan'ı korumaya harcanan para Emniyet'in başkanlıklarını solladı

Cumhurbaşkanlığı sarayları, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan ile ailesini korumaya 2021'in ilk dört ayında milyonlarca lira harcandı.

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Emniyet Genel Müdürlüğü’nün (EGM) mali tablolarına göre, Cumhurbaşkanlığı Koruma Daire Başkanlığı, yurttaşlar koronavirüs salgını ve yoksullukla boğuşurken bu yılın ilk dört ayında tam 104 milyon 251 bin TL harcadı. Hatta koruma ordusunun bütçesi, Siber Suçlarla Mücadele, Narkotik Suçlarla Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı gibi Emniyet Genel Müdürlüğü’ne bağlı birçok başkanlığı da geride bıraktı.

2021'in ilk dört ayında Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı korumaları için harcanan paranın beşte biri kadar, yani 19 milyon 719 bin TL harcadı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ise bu yılın ilk dört ayında 30 milyon 752 bin TL harcadı. İstihbarat Başkanlığı 42 milyon 944 bin TL harcarken TBMM Koruma Daire Başkanlığı ise 37 milyon 512 bin TL harcadı.

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün mali tablolarına göre, Cumhurbaşkanlığı Koruma Daire Başkanlığı 2020 yılında tam 263 milyon 627 bin TL harcadı.
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