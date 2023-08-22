Erdoğan'ı zora sokacak zam tartışması: THY ile İstanbul Havalimanı karşı karşıya

THY, diğer havayolu şirketleri gibi İstanbul merkezli uçuşlarında İstanbul Havalimanı’nı kullanıyor. İşletmeci İGA’dan, iniş-kalkış öncesinde ve sonrasında bazı havalimanı hizmetleri alıyor. THY, karşılığında da İGA’ya her bir hizmet için ücret ödüyor.







İGA, bu yılın başında (köprü, konma-konaklama, aydınlatma, üst geçiş, itfaiye ve diğer) havalimanı hizmetlerine zam yaptı. THY, artışa itiraz etti, ücretleri çok yüksek bulduğunu vurguladı; ödemeleriyle ilgili “şerh” koymaya başladı.





Halk TV internet sitesi yazarı Olcay Aydilek'in yazısında aktardığına göre THY’nin, bu konuyu yargıya taşındığı da ifade ediliyor. Bu durum, İGA’da büyük rahatsızlık meydana getirdi ve bir süre sonra da ödeme krizine dönüştü.





İstanbul zirvesi





Krizin çözümü için THY, İGA, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) ve Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) üst yönetimi dün krizi konuşmak ve çözüm olanakları için İstanbul’da bir araya geldi. Toplantıya, İGA’nın yüzde 45 ortağı Cengiz Holding’in patronu Mehmet Cengiz de katıldı. Mehmet Cengiz’in, THY’nin tutumunu eleştirdiği toplantıda taraflar anlaşamadı





Havadaki krizin çözümü için yeni bir toplantı daha yapılacak. bu defa THY Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat ile İGA’nın büyük ortağı (yüzde 55) Kalyon Holding’in “patron”u Cemal Kalyoncu bir araya gelecek.







Bolat ve Kalyoncu, THY’nin tutumunu konuşacak. Krizin çözümüne yönelik adımları değerlendirecek.





İGA yöneticilerinin endişesi de Havalimanı yapılırken bankalardan aldıkları yüksek miktarda krediler . İGA tarafı, THY’nin ücretlere ya da ödemelere “şerh” koymasının İGA’nın finansman sağladığı finansörlere ve bankalara karşı elini zayıflattığını söylüyor . Son toplantıdan da sonuç çıkmaması durumunda devreye Saray girecek





5 li çetenin sahibi olduğu İstanbul Havalimanı ile THY arasındaki krizin çözümü için her iki tarafında Erdoğan'a gitmesi bekleniyor