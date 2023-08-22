İcra daireleri yeni dosyalarla doldu





Liranın dolar karşısında kaybının devam ettiğine de dikkat çeken Gürer “kendi paramızla ülkeler arası ticaret yapacağız masalından kendi paramızın dolar karşısında dayanım gücünü koruyamaz noktaya erdik” dedi. Resmi veriler üzerinden icra dairelerine gelen dosya sayılarındaki artışa dikkat çeken Gürer, “1 Ocak- 18 Ağustos 2023 tarihleri arasında icra dairelerine gelen yeni dosya sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 59 oranında artarak 8 milyon 947 bin oldu” dedi. Gürer, ağustos ayı itibariyle UYAP üzerinden açılan ve icra dairelerinde derdest bulunan dosya sayısının 21 milyon 783 bin olduğuna dikkat çekti. Türkiye’de ekonominin iyi yönetilememesinin acısını vatandaşın yaşadığına vurgu yapan CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Türk lirası cinsinden tasarrufların, enflasyon karşısında eridiğini aktardı. Gürer, vadeli Türk lirası cinsinden tutulan mevduatların, temmuzda reel olarak yüzde 6,9, son altı ayda yüzde 12,4 ve son bir yılda yüzde 21,3 oranında azaldığını ifade etti.