WhatsApp'a 2 yeni daha özellik geliyor

Meta CEO'su Mark Zuckerberg, dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması Whatsapp'a yeni iki özelliğin geleceğini duyurdu. Zuckerberg, kullanıcıların yüksek çözünürlüklü fotoğraf paylaşmasının kolaylaşacağını duyurdu. Ayrıca video uygulamalarıyla rekabet için ekran paylaşma özelliği devreye sokulacak.



Uygulamanın gönderilen her görüntü için varsayılan olarak 'standart' bir kalite ayarına sahip olduğu ve verimli veri kullanımına öncelik verildiği açıklandı.



Uygulama, düşük bant genişliğine sahip alıcılar için standart kalitede görüntüler alma seçeneği sunarak veri alanı sorununu önleyeceğini duyurdu.



Uygulama aynı zamanda ekran paylaşımı özelliği de sunacak. Bu özellik sayesinde kullanıcılar, istedikleri kişilerle ekran hareketlerini paylaşabilecek. Bu özelliğin, WhatsApp'ı Zoom ve Google Meet gibi popüler video uygulamalarıyla uyumlu hale getirmesi bekleniyor.