Mahkeme Trump için kaç bin dolar kefalet istedi?

Eski ABD Başkanı Donald Trump hakkında 2020 yılında yapılan başkanlık seçimlerinde Georgia eyaletindeki seçimleri manipüle ettiği suçlamasıyla hakkında açılan davada mahkeme kefalet bedelini duyurdu. Trump için 200 bin dolar kefalet bedeli belirlendi. Böylece eski başkan hakkında açılan dört davada ilk kez kefalet bedeli belirlenmiş oldu. Trump'la birlikte yargılanan eski avukatı John Eastman için belirlenen kefalet bedeli ise 100 bin dolar olarak açıklandı. Eastman, Georgia'daki seçim sonuçlarının Trump'un lehine manipüle edilmesindeki en önemli şüphelilerden biri olarak görülüyor.





Cuma gününe kadar süre tanındı





Dördüncü dava

Eski ABD Başkanı Donald Trump hakkında 2020 yılındaki başkanlık seçimlerinde Georgia eyaletindeki sonuçları manipüle etme suçlamasının yanı sıra Washington, New York ve Miami'de de üç dava açılmıştı. New York'ta Trump ticari belgelerde sahtecilik yapmak, Miami'de hükümete ait gizli belgeleri saklamak, Washington'da ise başkanlık seçim sonuçlarını manipüle etmekle federal düzeyde suçlanıyor.

Atlanta'daki mahkeme tutanaklarına göre Trump'ın avukatları dışında davaya ilişkin olarak 18 şüpheli ile görüş alışverişinde bulunması yasaklandı. Bunun yanı sıra Trump'ın tanıkları ve sanıkları korkutması ve yargının işleyişini engellemesi de yasak kapsamına alındı. Mahkeme kararında, "Bu, sosyal medya paylaşımlarını ya da üçüncü kişilerin sosyal medyada yapılan paylaşımlarının yeniden paylaşılmasını da içerecek ama bununla sınırlı olmayacak" ifadesi kullanıldı. Trump geçtiğimiz günlerde sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımlarda, "Siz benim arkamdaysanız, ben de sizin arkanızdayım" paylaşımında bulunmuştu.Yargıç Scott McAfee'nin belirlediği şartlar başsavcı Fani Willis ve Trump'ın avukatı tarafından da kabul edildi.Georgia Savcılığı, Trump hakkında 2020 yılında eyalette yapılan başkanlık seçim sonuçlarını etkileme ve lehine değiştirmeye çalışma suçlamasıyla iddianame hazırlanmıştı. Bu, ABD eski başkanı hakkında hazırlanan dördüncü iddianame olmuştu. Sanıklar arasında Trump'ın danışmanları ile eski avukatı Rudy Giuliani de bulunuyor.Başsavcı Willis, Trump ve diğer 18 şüphelinin Atlanta'taki bir cezaevinde yetkililere başvurmaları için Cuma günü öğlene kadar süre tanıdı. Georgia Savcılığı, davanın 4 Mart 2024 tarihinde başlaması için de dilekçe verdi.Trump kendi kurduğu sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada, "Aşırı solcu savcı Fani Willis tarafından tutuklanmak üzere Perşembe günü Atlanta'ya gideceğini" belirtti. Trump Willis'in Adalet Bakanlığı ve Başkan Joe Biden'la ile sıkı bir koordinasyon içinde hareket ettiğini de iddia etti.Trump 2020 yılındaki seçimleri sonrasıda yenilgisini kabul etmemiş ve seçimlerde hile yapıldığını iddia etmişti. Hakkında açılan davaları ise "siyasi motifli" diye nitelendiriyor. Trump 2024 seçimlerinde yeniden başkan adayı olmayı planlıyor.