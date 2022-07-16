Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'ın 54 bin 519 liralık gözlüğü tartışma konusu oldu /16 Temmuz 2022 13:29

Erdoğan'ın 54 bin 519 liralık gözlüğü tartışma konusu oldu

Ekonomik kriz karşısında vatandaşlara sık sık sabır tavsiye eden AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın taktığı gözlük fiyatıyla tartışma konusu oldu. Erdoğan'ın gözlüğü online alışveriş sitelerinde 54 bin 519 liradan satılıyor.

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15 Temmuz'un 6. yıldönümü programı, Erdoğan'ın taktığı güneş gözlüklerinin gölgesinde kaldı. Erdoğan'ın 55 bin liralık güneş gözlüğüne sosyal medyada tepki yağdı. 

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı nedeniyle yayınladığı video mesajında "hayat pahalılığının insanlarımızın günlük hayatlarında yol açtığı zorlukları elbette biliyoruz" demişti. Erdoğan, konuşmasında yurttaşları iktidarın uyguladığı programları desteklemeye ve sabretmeye çağırmıştı.

YURTTAŞA SABIR, KENDİNE 10 ASGARİ ÜCRET EDERİNDE GÖZLÜK
Erdoğan, yurttaştan sabır istedikten tam bir hafta sonra ise "54 bin 519 liralık" gözlüğü ile 15 Temmuz programına katıldı.  İYİ Partili İbrahim Özkan, twitter hesabından konuya ilişkin şu paylaşımı yaptı:

"Bu gözlüğü bugün bir parti genel başkanının gözünde gördüm. Hoşuma gitti baktım fiyatına 54.519 TL. Ama gözlük güzel."

AKILLARA YİNE YÜZÜK AÇIKLAMASI GELDİ
Erdoğan'ı taktığı güneş gözlüğünün fiyatının öğrenilmesi ile kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturan konu akıllara yine Erdoğan'ın yüzük açıklamasını getirdi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın belediye başkanı iken yaptığı yüzük konuşmasına göndermede bulunan bir yurttaş "Bir yüzükle çıkılan yolda gelinen noktaya bakın 54.518 TL'lik güneş gözlüğü. Doymadılar, bütün bir ülke doyuramadık" dedi.



Diğer bir yurttaş ise "Gözlük olmuş maaşının yarısı kadar bu adam nasıl geçinecek yahu!" sözlerine yer verdiği bir paylaşım yaptı.





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