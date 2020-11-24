Erdoğan'ın AB’ye yaktığı yeşil ışığa Yunanistan ve Fransa'dan cevap

Türkiye'nin Ağustos ayından bu yana "yasa dışı faaliyetlerini sürekli genişlettiğini" savunan Dendias, "AB saf değil. Ankara bu sefer AB'yi o kadar kolay kandıramayacak" ifadesini kullandı.





Türkiye'nin tavrını bölgenin güvenliği açısından "revizyonist, istikrarı bozucu ve tehlikeli" diye nitelendiren Dendias, Ankara'nın davranışlarının AB'nin ifade ettiği ve savunduğu öncelik ve değerlere de aykırı olduğunu savundu.





AB'nin Türkiye'ye karşı yaptırım ve cezai önlem kararlarını pozitif gündem oluşturmak ve diyalog adına ertelediğine işaret eden Dendias, burada koşulun Türkiye'nin "yasa dışı faaliyetlerini tümden sona erdirmesi" olduğunu hatırlattı.





Ankara'dan gelen mesajlar

Son dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Ankara'dan gelen ılımlı mesajlara gönderme yapan Dendias, Türkiye'nin "iyi niyet" ve "olumlu jest" sözlerindeki herhangi bir geri adımın Türkiye'nin olumsuz imajını daha da kötüleştireceğini söyledi.





Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 10-11 Aralık'taki zirve öncesinde Cuma günü Brüksel'de temaslarda bulunmuş ve Türkiye'nin "dostluk eli uzatmaya hazır olduğu" mesajı vermişti. Kalın, temasları sırasında Türkiye'nin AB üyeliğini stratejik bir öncelik olarak gördüğünü kaydetmiş, bir an önce pozitif gündeme geçilmesi gerektiğini vurgulamıştı.





Fransa: Türkiye'den söz değil eylem bekliyoruz





Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian da Fransız medyasına yaptığı açıklamada Kalın'ın ziyaretiyle ilgili olarak Türkiye'den söz değil eylem bekledikleri mesajı verdi. Fransız Bakan, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2-3 gün yatıştırıcı açıklamalar gelmesi yeterli değil. Bunu çok açık bir şekilde söylüyorum. Eylem gerekli. Benim düşüncem bu ve tabii ki aynı zamanda Cumhurbaşkanı Macron'un da tutumu bu. Değerlendirmelerimizi eylemler temelinde yapacağız" ifadelerini kullandı.





Ekim ayı başındaki AB liderler zirvesi öncesinde Türkiye Oruç Reis gemisini Antalya limanına geri çekmiş, Yunanistan, Kıbrıs Cumhuriyeti ve Fransa'nın Türkiye'ye yaptırımların derhal uygulanması çağrısı, başta Almanya olmak üzere diyaloğa şans tanınmasını isteyen ülkelerde kabul görmemişti. Bunun üzerine zirvede Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerine yeniden başlaması durumunda yaptırımların gündeme getirilmesi ve Aralık ayındaki zirvede ele alınması karara bağlanmıştı. Ancak Türkiye'nin zirveden sonra 12 Ekim'de Oruç Reis için yeni bir seyir bildirimi (Navtex) yayımlaması gerilimi yeniden artırmıştı.