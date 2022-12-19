Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'ın bizzat istediği Bülent Keneş'in iadesine ret /19 Aralık 2022 13:18

Erdoğan'ın bizzat istediği Bülent Keneş'in iadesine ret

İsveç mahkemesi Erdoğan'ın bizzat isim vererek iadesini istediği 'Gazeteci Bülent Keneş'in iadesini reddetti.

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İsveç mahkemesi, Today's Zaman gazetesinin eski genel yayın yönetmeni Gazeteci Bülent Keneş'in Türkiye'ye iadesini reddetti.

AFP haber ajansı, mahkemenin kararını okuyucularına son dakika koduyla duyurdu. Mahkeme, Keneş’in iadesinin önünde hukuki engeller olduğunu belirtti.

İsveç'in NATO üyelik sürecine onay vermek için Ankara, İsveç'ten sığınma talep eden bazı isimlerin Türkiye'ye iadesini şart koşmuştu.



NE OLMUŞTU?

Rusya’nın Ukrayna işgâli sonrası Finlandiya ile birlikte NATO’ya üyelik için başvuran İsveç, Ankara’nın onayını bekliyor.

Ankara, Finlandiya ve İsveç’in NATO üyeliklerine onay için bu ülkelerin iade taleplerini bir an önce gerçekleştirmesi gerektiğini belirtiyor.

Son olarak İsveç Başbakanı Ulf Kristersson’ın Ankara ziyareti sırasında konuşan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamada isim vererek Bülent Keneş’in iadesini istemişti.

Erdoğan, “ İsveç’te olan Bülent Keneş’in,  Türkiye’ye deport edilmesi bizler için büyük önem arz ediyor.” ifadesini kullanmıştı.


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