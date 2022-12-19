Gardiyanların uyuşturucu satışına itiraz eden mahkumlar dövüldü

Sık sık hak ihlallerinin yaşandığı Afyonkarahisar 1 Nolu T Tipi Kapalı Cezaevi’nde mahkumlar seslerini duyurmaya çalışıyor. Açlık grevinin devam ettiği cezaevinde Mustafa Eti adlı mahkûm, kameralar önünde darp edildiğini öne sürerken cezaevinden tahliye olan bir mahkûm ise cezaevine uyuşturucu sokulduğunu iddia etti.



‘CAN GÜVENLİĞİNDEN ENDİŞE DUYUYORUZ’



Afyonkarahisar 1 Nolu T Tipi Kapalı Cezaevi’nde tutulan Mustafa Eti, ailesiyle cezaevinde görüştü. Eti’nin kız kardeşi G. Eti ağabeyinin yaşadıklarını öğrendikten sonra Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne başvurarak ağabeyinin cezaevinde darp edildiği anlara ilişkin görüntülerin incelenmesini istedi. Eti, CİMER (Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi)’ne yaptığı başvuruda, “Ağabeyimin gönderdiği mektuplara el konuluyor ve sürekli baskı ve şiddete maruz kalıyor. Cezaevinde bulunan kameraların önünde şiddete maruz kaldıklarını kendi ağzından öğrendim. Can güvenliğinden endişe duyuyoruz” ifadeleri yer aldı.



‘KARŞI ÇIKANLARA DARP EDİLİYOR’



Gazete Duvar’dan Hacı Bişkin’in haberine göre, Mustafa Eti ayrıca ailesine, ceza infaz koruma memurları tarafından cezaevine uyuşturucu sokulduğunu söyleyerek yetkililerin inceleme başlatmasını talep etti. Öte yandan Eti, uyuşturucuya karşı çıktıkları belirtilen mahpusların hak ihlallerine maruz kaldıklarını ve hücrelere konulduklarını aktardı.



G. Eti, ağabeyinin öne sürdüğü iddialarla ilgili şunları söyledi: “Sadece ağabeyimi değil; orada yatan bütün mahkumları Allah kurtarsın. Orası kanun, hukuk dinlemeyen bir cezaevi. Ağabeyimin anlattıklarına göre, cezaevine kolay bir şekilde uyuşturucu girebiliyor. Bir an önce sesimizin duyulmasını istiyorum.”



CEZAEVİNDE UYUŞTURUCU BASKINI



Afyonkarahisar 1 Nolu T Tipi Kapalı Cezaevi’ndeki uyuşturucu iddialarıyla ilgili mahkumların mücadelesi kısmen sonuç verdi. 3 Aralık tarihinde tutuklu ve hükümlülere uyuşturucu madde sağladığı iddia edilen infaz koruma memurları gözaltına alındı. Ancak mahkumların iddiasına göre operasyon uyuşturucu trafiğinin son bulmasına yetmedi. Geçtiğimiz günlerde cezaevinden tahliye edilen bir mahkûm yaptığı açıklamada, cezaevinde uyuşturucu satıcılığının devam ettiğini, buna karşı çıkanların darp edildiğini ve mektuplarına el konulduğunu söyledi.