Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'ın 'damat' planı: Önce İstanbul'a sonra kendi koltuğuna düşünüyor /21 Haziran 2023 15:23

Erdoğan'ın 'damat' planı: Önce İstanbul'a sonra kendi koltuğuna düşünüyor

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı ve Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ı yerine hazırladığı öne sürüldü.

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Halk Tv'de Ayşenur Aslan'ın Medya Mahallesi programında öne sürdüğü iddiaya göre; Erdoğan İstanbul'da Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak damadı Selçuk Bayraktar'ı düşünüyor.

Ayşenur Aslan yayında; ''Erdoğan'ın tıpkı kendisi gibi Selçuk Bayraktar'ı İstanbul'dan yetiştirerek siyasete başlatmayı düşünüyor. Bu haber şimdilik kulislerde dile getiriliyor ancak önümüzdeki günlerde ne olacağı belli olmaz'' dedi.

'Mücadele Ederim'
Önceki günlerde bir televizyon kanalında Bayraktar'a yöneltilen "'Erdoğan, yerine sizi hazırlıyor' diyorlar. Gelecekte siyasete girme planınız var mı?" şeklindeki soruya bayraktar; ''benim böyle bir planım yok, ama bu yolda sonuna kadar mücadele ederim'' cevabını vermişti.

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