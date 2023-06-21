Biden'ın sözleri yeni bir kriz çıkardı

ABD Başkanı Joe Biden, Kaliforniya'da katıldığı bir bağış toplama etkinliğinde Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'i "diktatör" olarak nitelendirdi.





Biden bu sözleri, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Pekin'de iki süper güç arasındaki gerilimi azaltmayı amaçlayan görüşmeler için Xi ile bir araya gelmesinden bir gün sonra söyledi.





Biden yaptığı açıklamada, "Xi Jinping'in, içinde iki kutu araba dolusu casus ekipmanı bulunan balonu vurduğumda çok üzülmesinin nedeni, balonun orada olduğunu bilmemesiydi" dedi ve "Bu diktatörler için büyük bir utanç kaynağıdır. Ne olduğunu bilmedikleri zaman" diye ekledi.