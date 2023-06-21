Samanyolu Haber /Gündem / Biden'ın sözleri yeni bir kriz çıkardı /21 Haziran 2023 15:32

Biden'ın sözleri yeni bir kriz çıkardı

Biden'ın Şi'ye yönelik ifadelerinin, ABD ile Çin arasındaki gerilimi azaltma çabalarının hız kazandığı bir dönemde gelmesi dikkat çekti

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ABD Başkanı Joe Biden, Kaliforniya'da katıldığı bir bağış toplama etkinliğinde Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'i "diktatör" olarak nitelendirdi.

Biden bu sözleri, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Pekin'de iki süper güç arasındaki gerilimi azaltmayı amaçlayan görüşmeler için Xi ile bir araya gelmesinden bir gün sonra söyledi.

Biden yaptığı açıklamada, "Xi Jinping'in, içinde iki kutu araba dolusu casus ekipmanı bulunan balonu vurduğumda çok üzülmesinin nedeni, balonun orada olduğunu bilmemesiydi" dedi ve "Bu diktatörler için büyük bir utanç kaynağıdır. Ne olduğunu bilmedikleri zaman" diye ekledi.


Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan tepki

Biden’ın sözlerine Çin Dışişleri Bakanlığı’ndan tepki geldi. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Biden'ın sözlerini "son derece saçma ve sorumsuzca" olarak nitelendirerek, “bunun diplomatik görgü kurallarını ihlal eden açık bir siyasi provokasyon" olduğunu savundu.

Xi'nin balonun yerini bilip bilmediği sorulduğunda ise Sözcü Mao, Çin'in balonun ABD hava sahasından geçişinin kasıtsız olduğunu ve kendi kontrolü dışındaki koşullardan kaynaklandığı yönündeki önceki açıklamaları yineledi.

Biden'ın yorumları, Blinken ve Xi'nin hafta başında yaptıkları görüşmede Washington ve Pekin arasındaki yoğun rekabetin çatışmaya dönüşmeden dengelenmesi konusunda mutabık kalmalarının ardından geldi.

Bir ABD dışişleri bakanının 5 yıldır Çin'e yaptığı ilk ziyarette herhangi bir ilerleme kaydedilmemiş olsa da, her iki taraf da önümüzdeki haftalarda ve aylarda Amerikalı yetkililerin daha fazla ziyaretiyle diplomatik angajmanı sürdürme konusunda anlaşmıştı.

Xi Jinping, Mart ayında üçüncü kez Cumhurbaşkanı ve Ekim ayında da Komünist Parti başkanı seçilerek Mao Zedong'dan bu yana Çin'in en güçlü lideri olmuştu
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