Avrupa Konferans Ligi’ndeki rakipler belli oldu

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2’nci eleme turunda mücadele edecek Adana Demirspor, Beşiktaş ve Fenerbahçe’nin rakipleri belli oldu.





Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasının 2’nci eleme turu eşleşmeleri, İsviçre’nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde yapılan kura çekimiyle belirlendi.







Doğrudan 2’nci eleme turuna dahil olan Adana Demirspor, Beşiktaş ve Fenerbahçe’nin de aralarında bulunduğu 59 takım, 1’inci eleme turunu geçen 31, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin ön eleme turunda elenen 3 ve 1’inci eleme turunda elenen 13 ekip, kura çekimine katıldı.





Kura sonucu Adana Demirspor, Romanya’nın CFR Cluj takımıyla eşleşti. Beşiktaş, Tirana (Arnavutluk)-Dinamo Batum (Gürcistan) eşleşmesinin, Fenerbahçe ise La Fiorita (San Marino)-Zimbru (Moldova) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.





İlk karşılaşmalar 27 Temmuz, rövanşlar ise 3 Ağustos’ta yapılacak. Adana Demirspor ilk maçını deplasmanda, Beşiktaş ve Fenerbahçe ise sahasında oynayacak.