Samanyolu Haber /Gündem / Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu kararı belli oldu iddiası /21 Haziran 2023 15:07

Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu kararı belli oldu iddiası

Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu'nun yerel seçimlerden önce istifa etmemesi, yeniden aday olması konusunda ısrarcı olduğu iddia edildi.

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun açıklamalarıyla başlayan adaylık tartışmaları CHP Grup Başkanı Özgür Özel'le devam etmişti.. 

Halk TV yazarı Fikret Bila, bu kapsamda Kılıçdaroğlu'nun dün grup toplantısında yaptığı konuşmaya değindi. CHP Genel Başkanı'nın yalnızca İstanbul'un önemine dikkati çekmekle yetindiğini, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İBB'yi yeniden kazanmayı çok istediğini belirten Bila, kulislerden edindiği şu bilgileri paylaştı:

"Bu kısa değinmenin taşıdığı mesajın adresi İmamoğlu'ydu. Kılıçdaroğlu, İstanbul’un önemine vurgu yaparak İmamoğlu’na bir kez daha 'İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na yeniden aday ol' demiş oldu.

Kılıçdaroğlu’nun bu önerisini ikili görüşmesinde de İmamoğlu'na doğrudan söylediğini daha önce bu köşede ifade etmiştim.

Kılıçdaroğlu, parti yetkilileriyle görüşmelerini sürdürüyor. Önceki gün de Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile görüştü. Bugün il başkanlarıyla görüşecek. Belediye başkanlarıyla toplu bir görüşme yapması da gündemde.

Kılıçdaroğlu bu görüşmelerinde yerel seçimler ve CHP’nin kurultay çalışmalarıyla ilgili değerlendirmeler yapıyor.

'Kararlı görünüyor'
Bu değerlendirmelerden Kılıçdaroğlu’nun, İmamoğlu konusunda 'yerel seçimlerden önce istifa edip İstanbul’u AK Parti’ye teslim etmemesi, yeniden aday olması konusunda' ısrarcı olduğu anlaşılıyor.

Kılıçdaroğlu bu konuda kararlı görünüyor.

CHP Lideri'nin, İmamoğlu’nun İstanbul'a yeniden aday olması, CHP’nin belediye meclisi çoğunluğunu da alacak şekilde bir seçim zaferi kazanmasının önceliği olduğunu parti yöneticileri ve belediye başkanlarıyla yaptığı görüşmelerde sık sık vurguladığı belirtiliyor.

İmamoğlu’nun eğer genel başkanlığa aday olmak istiyorsa bunu İstanbul’da yakalayacağı bir başarı üzerine kurmasının daha doğru olacağını ifade ettiği; böyle bir başarıdan sonra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı meclis çoğunluğuna dayanarak İstanbul’da ilçe belediye başkanlarından birine bırakmasının en doğru yol olacağı görüşünü savunduğu da kaydediliyor.

Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu'yla ilgili kararı böyle. (...)"
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