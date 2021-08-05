Erdoğan'ın danışmanları dün gece dolar vurgunu yaptı

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın A Haber’deki faiz çıkışı düşen dolar kurunun biranda yükselişine neden olurken zamansız yapılan bu çıkışa bir çok ekonomist anlam veremedi. Yatırım uzmanı Timothy Ash ise twitter hesabından çok konuşulacak bir paylaşım gerçekleştirdi.





AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün gece A Haber’de enflasyon ve faiz hakkındaki söyedikleri 8.30 TL’ye kadar düşen dolar kurunun yeniden yukarı doğru sert yükselmesine neden oldu.





Erdoğan konuşmasında ”Faiz oranlarında da düşüşe geçiyoruz, yüksek faiz yok. Çünkü yüksek faiz, bize yüksek enflasyonu getirecektir. Bunu da özellikle buradan bir yerde ben de sinyalimi belli yerlere herhalde vermiş oluyorum, çünkü bundan böyle enflasyonun daha yukarı çıkması mümkün değil, zira faiz oranlarında da bir defa düşüşe geçiyoruz" ifadelerini kullanırken kur biranda 8.57’ye kadar tırmandı. Birçok ekonomist Erdoğan’ın bu açıklamasının Türk ekonomisine hiçbir yararı olmadığını aksine yangına körükle gitmek anlamına geldiği konusunda birleşti.





ERDOĞAN’IN DANIŞMANLARI DÜN GECE DOLAR VURGUNU MU YAPTI?

Uluslararası yatırım kuruluşu Bluebay Asset Management’ten Timothy Ash ise skandal bir tweet attı. Timothy Ash Erdoğan’ın danışmanlarının Türk Lirası’nın dolar karşısındaki bu hareketini önceden bildiklerini ve Türk Lirası’nı açığa sattıklarını ima eden ifadelerde bulundu. Ash paylaşımında “Ankara’da faiz lobisi mi yoksa Erdoğan’ın ekonomi danışmanlarından bazıları lirayı açığa mı sattı?” diye yazdı





Timothy Ash’ın tweetinde yer alan “Açığa satmak” ifadesi para piyasalarında “Short’lamak” olarak da kullanılıyor. Bir yatırımcı değer yitireceği öngörüsüyle bir finansal varlığı borç alıp satar. Ön görüsü ya duyumu gerçekleşirse düşen dolar ya da Türk lirasını düşük fiyattan alıp borcu kapatır. Yatırımcı aradaki farktan kısa sürede kazanç elde eder.