Samanyolu Haber /Ekonomi / Erdoğan'ın 'dolar kuru' oyununu deşifre etti /05 Ağustos 2021 12:32

Erdoğan'ın 'dolar kuru' oyununu deşifre etti

Dolar/TL'nin 8.57 seviyelerine yükselmesini değerlendiren yatırım uzmanı Timothy Ash, "Ankara’da faiz lobisi mi var, yoksa Erdoğan’ın ekonomi danışmanlarından bazıları lirayı açığa mı sattı?" diye sordu.

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AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, ATV'de yayınlanan programda yaptığı "Faiz oranlarında bir defa düşüşe geçiyoruz ve yüksek faiz yok" açıklamasının ardından TL, dolar ve Avro karşısında yaklaşık yüzde 1 değer kaybetti.

Perşembe gününe 8.49 TL seviyesinden başlayan dolar/TL, daha sonrasında gelen alımlarla 8.57'ye kadar yükseldi. Avro/TL ise 10,16 TL’yi gördü.

FAİZ LOBİSİ Mİ ERDOĞAN'IN KİRLİ OYUNU MU?

Uluslararası yatırım kuruluşu Bluebay Asset Management’ten Timothy Ash, Twitter hesabından yaptığı değerlendirmede “Ankara’da faiz lobisi mi yoksa Erdoğan’ın ekonomi danışmanlarından bazıları lirayı açığa mı sattı?” görüşünü dile getirdi.

AÇIĞA SATMAK NEDİR?

Para piyasası jargonunda “Short’lamak” olarak da kullanılan açığa satış, değer yitireceği varsayımıyla bir finansal varlığı borç alıp satmak, değer yitirince düşük fiyattan alıp borcu kapatmak, aradaki farktan kazanç elde etmek anlamına geliyor.
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