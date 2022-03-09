Erdoğan'ın güvendiği dağlara kar yağdı

İstanbullu seçmenlerin tercihleriyle ilgili yapılan son anket dikkatleri çekti.





“Bu Pazar İstanbul’da Milletvekili Genel Seçimleri yapılsa hangi partiye oy verirsiniz?” sorusuna kararsızlar dağıtıldıktan sonra ankete katılanların yüzde 35,2’si AK Parti, yüzde 29,5’i CHP, yüzde 11,8’i İYİ Parti, yüzde 10,5’i HDP, yüzde 7,4’ü MHP, yüzde 5,6’sı Diğer cevabını verdi.





İmamoğlu son ankete damga vurdu

Cumhuriyet'in haberine göre ankette yer alan “Bu Pazar İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi yapılsa hangi partiye oy verirsiniz?” sorusuna kararsızlar dağıtıldıktan sonra ankete katılanların yüzde 44,5’i CHP, yüzde 37,2’si AK Parti, yüzde 5,8’i İYİ Parti, yüzde 4,3’ü HDP, yüzde 4’ü MHP, yüzde 4,2’si Diğer cevabını verdi.





İmamoğlu son ankete damga vurdu

Ankette vatandaşlara bir de “Sizce Türkiye’nin en önemli sorunu nedir?” sorusu yöneltildi. Ankete katılanların yüzde 74,5’i bu soruya ekonomi ve hayat pahalılığı yanıtını verdi. Bunu yüzde 7,8 ile “İşsizlik” cevabını verenler takip etti. “Eğitim sistemi” yanıtı ise yüzde 5,5 ile üçüncü sırada yer aldı. Yüzde 4,1’lik bir kesim ise bu soruya “Adalet, hukuk sisteminin eksiklikleri” cevabını verdi.