Ve motorin 25 lirayı da geçti

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) tarafından yapılan açıklamaya göre benzin ve motorine yeni zam geldi. Benzinin litre fiyatına gece yarısından geçerli olmak üzere 0,79 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 2 lira 25 kuruş zam geldi.







Böylece son 8 iş gününde LPG dahil akaryakıt fiyatlarında 8 kez zam açıklandı.





EPGİS'ten alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 20,44 liradan satılan benzinin litre fiyatı 21,23 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 20,35 liradan 21,14 liraya, İzmir'de 20,46 liradan 21,25 liraya çıkacak.





Ayrıca, Ankara'da ortalama 22,92 liradan satılan motorinin litre fiyatı 25,17 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 22,83 liradan 25,08 liraya, İzmir'de 22,92 liradan 25,17 liraya çıkacak.





EPGİS'ten yapılan açıklama şöyle:





"Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı 10/03/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; benzinde 0,79 Motorinde 2,25 TL/LT pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur."





DÜN DE ZAM YAPILMIŞTI







EPGİS, 9 Mart'tan itibaren geçerli olmak üzere benzine 1,07 TL, motorine de 1,59 TL zam yapıldığını duyurmuştu.