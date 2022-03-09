Samanyolu Haber /Gündem / Ve motorin 25 lirayı da geçti /09 Mart 2022 17:07

Ve motorin 25 lirayı da geçti

EPGİS’ten yapılan açıklamaya göre akaryakıta 10 Mart gecesinde geçerli olmak üzere yeni zam yapıldı. EPGİS açıklamasında, benzine 0,79 TL; motorine ise 2,25 TL yeni zam yapıldığı bildirildi. Son zamlarla beraber İstanbul'da motorinin ortalama litre satış fiyatı 25,07 liraya, benzinin litresi ise 21,14 liraya yükseldi

SHABER3.COM

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) tarafından yapılan açıklamaya göre benzin ve motorine yeni zam geldi. Benzinin litre fiyatına gece yarısından geçerli olmak üzere 0,79 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 2 lira 25 kuruş zam geldi.

Böylece son 8 iş gününde LPG dahil akaryakıt fiyatlarında 8 kez zam açıklandı.
 
EPGİS'ten alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 20,44 liradan satılan benzinin litre fiyatı 21,23 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 20,35 liradan 21,14 liraya, İzmir'de 20,46 liradan 21,25 liraya çıkacak.

Ayrıca, Ankara'da ortalama 22,92 liradan satılan motorinin litre fiyatı 25,17 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 22,83 liradan 25,08 liraya, İzmir'de 22,92 liradan 25,17 liraya çıkacak.

EPGİS'ten yapılan açıklama şöyle:

"Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı 10/03/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; benzinde 0,79 Motorinde 2,25 TL/LT pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur."

DÜN DE ZAM YAPILMIŞTI

EPGİS, 9 Mart'tan itibaren geçerli olmak üzere benzine 1,07 TL, motorine de 1,59 TL zam yapıldığını duyurmuştu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Ve motorin 25 lirayı da geçti Sonraki Haber >>

Akaryakıt zammını protesto ederken bindiği eşekten düştü!

Akaryakıt zammını protesto ederken bindiği eşekten düştü!

Ortaylı'dan yeni Tarın Bakanı'na sert sözler

Ortaylı'dan yeni Tarın Bakanı'na sert sözler

Ümit Nağmeleri'nden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için özel klip

Ümit Nağmeleri'nden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için özel klip

Gültekin Uysal, Tansu Çiller’i uyardı

Gültekin Uysal, Tansu Çiller’i uyardı

Emine Şenlikoğlu'ndan akıllara zarar yeni açıklama!

Emine Şenlikoğlu'ndan akıllara zarar yeni açıklama!

'Mariupol’da durum felaket'

'Mariupol’da durum felaket'

Rus savaş uçağı böyle düşürüldü.

Rus savaş uçağı böyle düşürüldü.

Cem Küçük: Kalaşnikof'la AK47'nin aynı silah olduğunu bilmeyen savaş yorumcusu

Cem Küçük: Kalaşnikof'la AK47'nin aynı silah olduğunu bilmeyen savaş yorumcusu

[Harun Tokak] Gülpembe

[Harun Tokak] Gülpembe

Uygun fiyatlı ayçiçek yağı izdihama yol açtı

Uygun fiyatlı ayçiçek yağı izdihama yol açtı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:22:26