Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'ın hedef aldığı doktorlar cevap verdi: Gidecek Olan Hekimler Değil /08 Mart 2022 18:49

Erdoğan'ın hedef aldığı doktorlar cevap verdi: Gidecek Olan Hekimler Değil

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, kadın muhtarlarla buluşma toplantısında sarf ettiği "Açık konuşuyorum; varsın gidiyorlarsa gitsinler" ifadelerine, Türk Tabipleri Birliği'nden (TTB) yanıt geldi. TTB'nin resmi hesabından yapılan açıklamada "Buradaydık, buradayız, burada kalacağız!" ifadelerine yer verildi.

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Türk Tabipleri Birliği (TTB), AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın doktorları hedef alan sözleri üzerine açıklama yaptı. Twitter hesabından paylaşımda bulunan TTB, Erdoğan’ın “Özel sektör daha çok para verdikleri için kaçıp gidiyorlarmış. Açık konuşuyorum; varsın gidiyorlarsa gitsinler” sözlerine tepki gösterdi.

Açıklamada, “Biz, topluma adanmış bir mesleğin onurlu üyeleri olarak buradaydık, buradayız, burada kalacağız!” ifadelerine yer verildi.

Söz konusu paylaşım #GidecekOlanHekimlerDeğil etiketiyle yapıldı.



NE OLMUŞTU?
8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla Saray'da kadın muhtarla buluşan AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında doktorları hedef almıştı. "Açık konuşuyorum, gidiyorlarsa gitsinler" diyen Erdoğan, şu ifadeleri kullanmıştı:

"En az alan doktor ne alıyor dedim, '8-9 bin' dediler. En fazla alan ne alıyor dedim, '25-30 bin' dediler. Özel sektör çok veriyormuş, oraya gidiyorlar. Açık konuşuyorum, varsın gidiyorlarsa gitsinler. Bizler de üniversiteyi yeni bitiren doktorlarımızı istihdam ederiz. Biz asistan doktorlarımız ile buralarda devam ederiz. Daha da ileri gidiyorum; yurtdışından dönmek isteyenlerin dönüşünü sağlar, buralarda görevlendiririz."
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