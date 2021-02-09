Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'ın hedef gösterdiği Prof. Ayşe Buğra: Devamlı kavga ederek devam edemeyiz /09 Şubat 2021 14:19

Erdoğan'ın hedef gösterdiği Prof. Ayşe Buğra: Devamlı kavga ederek devam edemeyiz

Prof. Dr. Buğra, “Memleketimizin huzura ihtiyacı var, devamlı kavga ederek devam edemeyiz. Gerçekten memleketimize haksızlık oluyor ve tabii ki adalet istiyorum” dedi.

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AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın hedef gösterdiği  Prof. Dr. Ayşe Buğra, Fox TV'de İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat programına konuk oldu.

"Öğrenciler dertlerini ne güzel anlatıyor"
Erdoğan’ın “Osman Kavala denilen, Soros'un temsilcisi olan kişinin karısı da aynı şekilde bu provokatörlerin içerisinde yer alıyor” ifadesine tepki gösteren Buğra şöyle dedi:

“Provokasyon çok ağır bir ifade. Söz konusu olan insanları tanımamayı, o öğrencileri tanımamayı gösteriyor. Boğaziçi öğrencisi çok akıllı, çalışkan, gayret etmiş, ne yaptığını bilerek oraya gelmiş ve üniversitesini çok önemseyen bir öğrenci. O üniversitenin öyle kalmasını ve dışarıdan müdahale olmasını istemiyor. Dertlerini ne güzel anlatıyorlar. Her şeyden önce öğrencilere saygısızlık olduğunu düşünüyorum.

"Memleketimizin huzura ihtiyacı var, devamlı kavga ederek devam edemeyiz. Gerçekten memleketimize haksızlık oluyor ve tabii ki adalet istiyorum."

Ne olmuştu?
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün (5 Şubat 2021 Cuma) partisinin Adıyaman-Edirne-Erzurum-İzmir-Kırşehir-Mersin-Osmaniye 6. olağan il kadın kolları kongrelerine canlı bağlantıyla katılmıştı.

Toplantıdaki konuşmasında Osman Kavala ve eşi Prof. Dr. Ayşe Buğra’yı hedef alan Erdoğan,  “Osman Kavala denilen, Soros'un temsilcisi olan kişinin karısı da aynı şekilde bu provokatörlerin içerisinde yer alıyor” demişti.


Ayşe Buğra, Osman Kavala'nın dün (5 Şubat 2021 Cuma) görülen duruşması sonrası yaptığı açıklamada Erdoğan'ın sözlerine şöyle yanıt vermişti:

"Bu olan biteni bir hukuk süreci olarak yorumlamak imkânsız" diyen Buğra, "3,5 yıldır süren ve gittikçe ağırlaşan bir eziyet süreci. Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarını esefle karşılıyorum, memleketim adına üzülüyorum.”
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