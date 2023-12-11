Erdoğan'ın kazanacak aday arayışlarında son durum

Gazeteci Murat Yetkin, YetkinReport'ta kaleme aldığı son yazısında AK Parti'nin büyükşehirler için aday arayışlarını inceledi. İstanbul'da 'kazanacak aday' arayışında Osman Nuri Kabaktepe, Tevfik Göksu ve Ali Yerlikaya isimlerini değerlendiren Yetkin, Antep'te Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’nun istendiğini, Antalya’da ise CHP ve AK Parti'nin arayışta olduğunu ifade etti.







İTTİFAK NE OLACAK?

Hem Ankara hem İstanbul için konuşulan önceki Şehircilik Bakanı Murat Kurum’dan eskisi kadar söz edilmediği aktaran Yetkin, MHP olan ittifaktaki son durumu şöyle değerlendirdi:





"Erdoğan’ın MHP lideri Devlet Bahçeli ile yaşadığı yüzde 50+1 sorununa hiç değinmeden “İttifaka devam” kararı alması bazı büyükşehir ve ilk belediyelerinde sıkıntıya yol açabilir.







Örneğin MHP’nin -zaten 2019’da aldığı- Manisa’nın yanı sıra Adana ve Mersin’de Cumhur İttifakı adaylarını belirleme ısrarı var. AK Parti ise özellikle Adana’da ısrarlı. Ayrıca 2019’da iki partinin ayrı adaylarla seçime girip MHP’nin AK Partiden aldığı illerde (Amasya, Bayburt, Çankırı, Erzincan, Karaman, Kastamonu ve Kütahya) ile Bartın, Karabük, Osmaniye ve Iğdır’da AK Parti’nin yarıştan çekilip MHP’li adayları desteklemeyi kabul edip etmeyeceği henüz bilinmiyor. MHP bu illerde kazanacak adayın kendi adayları olduğu iddiasında.





Kendisi aday gösterilmezse Kocaeli Teşkilatının seçimde çalışmayacağını iddia eden Milletvekili Saffet Sancaklı’nın aynı gün Bahçeli’nin isteğiyle MHP’den istifa ettirilmesiyse dengelerin ne kadar hassas olduğunu gösteriyor.





Erdoğan’sa 15 Aralık’tan itibaren AK Parti adaylarını açıklamaya başlayacağını duyurdu. Sayılı gün çabuk geçer; Erdoğan’ın kimleri kazanacak aday gördüğünü biz de göreceğiz."