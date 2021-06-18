Erdoğan'ın köylüsü ekonomiyi eleştirince 'hakaretten' gözaltına alındı

İki gün önce Sokak Kedisi ekibinin Rize'de yaptığı sokak röportajında iktidarın ekonomi politikalarını eleştiren AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın köylüsü Mehmet Ali Sancaktutan (52), Cumhurbaşkanı'na hakaret iddiasıyla gözaltına alındı.







Erdoğan’ın Güneysu'dan köylüsü olduğunu AK Parti'ye oy verdiğini ve ÇAYKUR'dan emekli olduğunu söyleyen Sancaktutan, hükümetin ekonomik politikalarını eleştirdiği için Erdoğan’a hakaretten dolayı savcılık talimatıyla gözaltına alındığını belirtti.

Mehmet Ali Sancaktutan, YouTube’de “Rize’de meydan dayağı gibi konuşma” başlıklı videonun yayınlanmasından sonra polis tarafından arandığını söyledi.





Rize Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne gittiğinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret iddiasıyla savcılık tarafından soruşturma açıldığını öğrendiğini söyleyen Sancaktutan, bu nedenle ifadesinin alındığını aktardı.





Gazete Duvar'da yer alan habere göre, İfadesinde 15 Haziran 2021 tarihinden Rize Merkez Memişağa Parkı'nda oturduğu sırada YouTube kanalı için röportaj yapmak isteyen bir kadın muhabirin yanına geldiğini söyledi. Konuşmasında hakaret içerikli kelimeler kullanmadığını belirten Sancaktutan, "Amacım ülke ekonomisinin bozuk olduğunu, durumumuzun kötü olduğunu belirtmek amaçlı tepkimi vermekti. 'Konuşmam dinlendiğinde konuşmanın suç olup olmadığını yüce Türk adaletinin savcı ve hakimlerine bırakıyorum ve onlara güveniyorum. Suçlamaları kabul etmiyorum’ dedim. Ardından hakkımda serbest bırakılma tutanağı hazırladılar ve emniyetten ayrıldım” diyerek yaşadıklarını aktardı.





"TEHDİT EDİLİYORUM"





YouTube’de yayınlanan bu konuşmasından sonra sosyal medya üzerinden tehditler aldığını söyleyen Mehmet Ali Sancaktutan “Küfürler hakaretler devam ediyor. Çocuklarıma kimse ile konuşmayın dedim bu tepkiler sonrası hayatımdan açıkçası endişelenmeye başladım. Bana hakaret eden küfür edenleri tespit edip suç duyurusunda bulunacağım” dedi.





"SAVCILIĞIN NEDEN SORUŞTURMA AÇTIĞINI ANLAMIŞ DEĞİLİM"





Konuşmasından sonra kendisini çeşitli TV kanallarının aradığını aktaran Sancaktutan olayın bu kadar büyümesinin kendisinin de şaşırttığını belirtiyor. Geçmişte AK Parti’ye oy verdiğini şu anda Yeniden Refah Partisi üyesi olduğunu aktaran Sancaktutan, kendi köylülerinden bazılarının da kendisine tepki gösterdiğini söyledi:





"Yaşadıklarım sonrası açıkça korkmaya başladım. Endişelenmemek mümkün değil. Çevremde arkadaşlarım, köydeki komşularım beni arayıp söylüyorlar ‘seni köyde çıkaracaklar’ gibi laflar edilmeye sosyal medyadan küfürler hakaretler edilmeye başlandı. Ben tekrar söylüyorum kimseye hakaret etmedim etmem de sadece içinde bulunduğumuz ekonomik durumu seslendirdim. Bunun suç olacağını düşünmüyorum. Cumhurbaşkanımızın da kendisine hakaret ettiğimi düşündüğünü düşünemiyorum buna rağmen savcılığın bana Erdoğan’a hakaretten neden soruşturma açtığını da anlamış değilim."







