Erdoğan'ın müjdesinden bu yana doğalgaza 24 zam yapıldı

KONUT TARİFESİ YÜZDE 160 ARTTI





Karadeniz’de doğal gaz bulunduğu müjdesinin verildiği 20 Ağustos 2020 tarihinin 2. yıl dönümünde konut tarifesi tam 10 kez zamlandı. Konut tarifesi 1 Ocak 2021’den itibaren Haziran 2021’e kadar her ay yüzde 1’er ve 1 Temmuz 2021 tarihinde ise yüzde 12 oranında zam yapıldı. 2022 yılı içinde ise 1 Ocak’ta yüzde 25 ve son olarak 1 Nisan’da yüzde 35 oranında artış yapılırken, son olarak 1 Haziran’da yüzde 30 oranında bir zam daha yapıldı. Müjdeden sonra konut tarifesine gelen zamların toplamı yüzde 160 oldu. Başka bir deyişle faturalar 2,6 kat arttı.

SANAYİ TARİFESİ 14 ZAMLA YÜZDE 640 ARTTI





Doğal gaz rezervinin ekonomiyi de uçuşa geçireceği söylenmesine karşın; sanayi tarifesine art arda yapılan zamlar enflasyonu uçuşa geçirdi. Müjdeden sonra geçen 2 yılda sanayi tarifesine yapılan 14 zam yapıldı. 2021 yılında ocaktan itibaren hazirana kadar 6 ay boyuna her ay yüzde 1’er zamlanan sanayi tarifesi 1 Temmuz’da yüzde 20, 1 Eylül’de 15, 1 Ekim’de yüzde 15, 1 Kasım’da yüzde 48 ve 1 Aralık’ta yüzde 20 zamlandı. Sanayi tarifesine 2022 yılında da 1 Ocak’ta yüzde 50, 1 Nisan’da yüzde 50 ve son olarak 1 Haziran’da yüzde 10 oranında zam yapıldı. Buna göre doğal gaz müjdesinin 2. yıldönümüne kadar 14 kere zamlanan sanayi tarifesi toplamda yüzde 640 oranında arttı. Başka bir deyişle sanayi üretiminin temel girdilerinden biri olan doğal gaz müjdenin ardından neredeyse 7,5 kat artmış oldu. Sanayi maliyetlerindeki artış da market rafları, çarşı-pazardaki tezgâh fiyatlarına hayat pahalılığı olarak yansıdı.

SANTRAL TARİFESİ 17 ZAM YÜZDE 804 ARTTI





Türkiye’de elektrik üretiminin yaklaşık yüzde 35’inin yapıldığı doğal gaz santrallerinin tarifesi ise müjdeden sonra en fazla artış gösteren abone grubu oldu. Kurak dönemlerde elektrik üretiminin neredeyse yarısının yapıldığı doğal gaz santrallerinin tarifesine müjdenin ardından geçen 2 yılda 17 kez zam yapıldı. 2021 yılında her ay zamlanan santral tarifesine 2022 yılında da 5 kez zam yapıldı. 2021 yılında ocaktan nisana kadar 4 ay boyunca yüzde 1’er zam yapılırken, 1 Mayıs’ta yüzde 12, 1 Haziran’da yüzde 5, 1 Temmuz’da yüzde 20, 1 Ağustos’ta yüzde 10, 1 Eylül’de yüzde 15, 1 Ekim’de yüzde 15, 1 Kasım’da yüzde 46,12, 1 Aralık’ta ise yüzde 20 oranında zam yapıldı. 2022 yılında ise 1 Ocak’ta yüzde 15, 1 Şubat’ta yüzde 14, 1 Nisan’da yüzde 44,3, 1 Haziran’da yüzde 16 ve son olarak 1 Ağustos’ta yüzde 10 oranında zam yapıldı. Doğal gazla elektrik üretimi yapılan santrallerin tarifesine yapılan 17 zammın toplamı yüzde 804 oldu. Başka bir deyişle doğal gazla elektrik üretiminin maliyeti müjdenin ardından 9 kattan daha fazla arttı.”

‘MÜJDE ZAM KABUSUNA DÖNÜŞTÜ’





CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın; faturaların düşeceği ve ekonomiyi güçlendireceği vaadiyle 20 Ağustos 2020’de duyurduğu doğal gaz müjdesinin üzerinden iki yıl geçtiğini; ancak doğal gaz faturalarının hem vatandaş hem de sanayici için kabusa dönüştüğünü açıkladı. Akın, “Konut tarifesine yapılan 10 zamla faturalar 2,5 kattan fazla arttı. Sanayi tarifesine yapılan 14 zamla artış neredeyse 7,5 kat olurken, bu durum da üretimde maliyet artışıyla enflasyonu uçuşa geçirdi” dedi.Aradan geçen iki yılda; art arda gelen zamların, vatandaşın indirim beklentisini kabusa dönüştürdüğünü belirten Akın, “Konut, sanayi ve elektrik üretim tarifesine yapılan zamlar hem vatandaşın hem de sanayicinin belini büktü” değerlendirmesini yaptı.Akın; doğal gaz rezervi müjdesinin verilmesinin ardından konut, sanayi ve elektrik üretim tarifelerine gelen zamları derledi. CHP’li Akın, şu bilgileri verdi:CHP Genel Başkan Yardımcısı Akın, iki yıl içerisinde bütün tarifelerde yapılan bu fahiş artışların iktidarın doğal gaz müjdesinin zam kâbusuna dönüşmesine neden olduğunu belirtti. CHP’li Akın, şunları kaydetti:“İki yılda kombiyi açmanın maliyeti 2,5 kattan fazla arttı. Vatandaşlarımız kara kış öncesi bu artış nedeniyle nasıl ısınacağını kara kara düşünüyor. Sanayicimiz ise temel maliyetlerden biri olan doğal gaz maliyetinin neredeyse 7,5 kat artması nedeniyle üretimde büyük bir açmaza girdi. Santral tarifesine yapılan zamlarda, yılbaşında gördüğümüz Cumhuriyet tarihinin en büyük zammına neden olurken, yeni zamları da gündeme getiriyor. Kısaca doğal gaz müjdesi her kesim için tam bir eziyete dönüşmüş durumda.”