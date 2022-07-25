Erdoğan'ın operasyon sinyaline karşı Putin ve Esed'ten ilginç hamle

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir gece ansızın gelebiliriz diye operasyon sinyali verdiği Suriye'de baş döndüren gelişmeler yaşanıyor.





İran'ın Başkenti Tahran'da gerçekleşen Türkiye ve Rusya liderlerinin katıldığı üçlü Suriye zirvesi sonrası Rus basınından yeni iddia geldi.





Rus medyası, son haftalarda hareketliliğin devam ettiği Suriye’de Şam ve Moskova yönetimlerinin Türkiye’ye karşı ortak hareket ettiğini yazdı.





ABD’nin desteklediği sözde Suriye Demokratik Güçleri’nin Suriye Devlet Başkanı Beşar Esed’le iş birliği yapma kararı aldığı günlerde Şam yönetimi ile Moskova yönetiminin Suriye’de yeni üsler kurduğu ortaya çıktı.





PUTİN VE ESED'TEN 3 YENİ ÜS

Rusya merkezli medya kuruluşu Sputnik’e konuşan yetkililer, Suriye’nin kuzeyindeki Rakka’da Rusya ve Suriye’nin ortak 3 yeni askeri üs inşa ettiğini açıkladı.





Yetkililer bu askeri üslerin M-4 otoyoluna yakın olduğunu da dile getirdi.







Bu askeri üslerle ilgili, “Rus güçlerinin desteklediği Suriye, Rakka’nın kuzeyine Türkiye’nin olası bir operasyonuna karşı yeni ekipmanların olduğu yeni üsler yaptı” yorumunu yaptı.





Rus medyasına konuşan kaynaklar Suriye ve Rusya’nın M-4 otoyoluna odaklandığını ve Suriye ordusunun başka üsler yapmaya da hazırlandığını öne sürdü.





Sputnik’e konuşan kaynaklar, “Suriye ordusunun yanı sıra Rusya güçleri de Türk askerinin olası bir operasyonu karşısında üslerin yakınına yeni askeri ekipmanlar getirdi” ifadesini kullandı.